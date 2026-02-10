Acesse sua conta
É hoje! Léo Santana comanda o Pipoco no pré-Carnaval de Salvador

Desfile começa às 18h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06:46

Léo Santana anuncia pausa na carreira em 2026 para acompanhar o nascimento do segundo filho.
Léo Santana  Crédito: Reprodução/Instagram

É hoje! Léo Santana vai comandar o Pipoco no pré-Carnaval de Salvador nesta terça-feira (10). O evento mantém a tradição de ser um aquecimento para a folia, arrastando uma multidão sem cordas a partir das 18h, no circuito Orlando Tapajós, com saída da região do Clube Espanhol em direção ao Farol da Barra.

Desta vez, Léo vai receber a participação especial do cantor Diggo, com quem gravou a canção “Hipnotiza”. “Diggo é um parceiro da música e um artista muito talentoso. Gravamos uma canção juntos, que é muito gostosa e eu quero ver todo mundo curtindo do início ao fim”, comenta o artista.

Com um repertório que reúne os maiores sucessos dos seus 20 anos de carreira, Léo Santana promete não deixar ninguém parado. Entre os destaques do setlist estão ‘Zona de Perigo’ e ‘Santinha’, além de ‘Desliza’ e ‘Marquinha de Fitinha’, apostas do cantor para o Carnaval 2026.

O pré-Carnaval de Salvador segue até quarta-feira (11). No Farol da Barra, fanfarras e blocos de chão ocupam o circuito e mantêm viva a tradição dos antigos carnavais da capital baiana.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

