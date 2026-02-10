É hoje! Léo Santana comanda o Pipoco no pré-Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06:46
É hoje! Léo Santana vai comandar o Pipoco no pré-Carnaval de Salvador nesta terça-feira (10). O evento mantém a tradição de ser um aquecimento para a folia, arrastando uma multidão sem cordas a partir das 18h, no circuito Orlando Tapajós, com saída da região do Clube Espanhol em direção ao Farol da Barra.
Desta vez, Léo vai receber a participação especial do cantor Diggo, com quem gravou a canção “Hipnotiza”. “Diggo é um parceiro da música e um artista muito talentoso. Gravamos uma canção juntos, que é muito gostosa e eu quero ver todo mundo curtindo do início ao fim”, comenta o artista.
Com um repertório que reúne os maiores sucessos dos seus 20 anos de carreira, Léo Santana promete não deixar ninguém parado. Entre os destaques do setlist estão ‘Zona de Perigo’ e ‘Santinha’, além de ‘Desliza’ e ‘Marquinha de Fitinha’, apostas do cantor para o Carnaval 2026.
O pré-Carnaval de Salvador segue até quarta-feira (11). No Farol da Barra, fanfarras e blocos de chão ocupam o circuito e mantêm viva a tradição dos antigos carnavais da capital baiana.
