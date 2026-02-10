Acesse sua conta
Guia de Sobrevivência: saiba o que é proibido levar para os circuitos do Carnaval

Secretaria de Segurança Pública reforça fiscalização nos portais de abordagem para garantir a segurança dos foliões

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:20

Plantão de Carnaval
Plantão de Carnaval MPBA Crédito: Divulgação

Com a proximidade do Carnaval de Salvador, o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), intensifica o esquema de fiscalização nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). A operação conta com portais de abordagem equipados com detectores de metais, onde bolsas, mochilas e objetos pessoais passam por inspeção rigorosa.

A eficácia do controle já foi testada durante o pré-carnaval: segundo o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, mais de 500 itens proibidos foram apreendidos nos portais apenas nos eventos que antecedem a folia. A recomendação da SSP-BA é que o público priorize o essencial e evite volumes desnecessários, otimizando o tempo de passagem pelos pontos de controle.

O que você PODE levar (Itens permitidos)
Para garantir uma passagem fluida e segura, dê preferência a itens leves e de fácil identificação:

  • Documentação: RG, CNH ou equivalente digital.
  • Financeiro: Dinheiro em espécie e cartões (em quantidades moderadas).
  • Acesso: Abadás, ingressos e credenciais de camarotes ou blocos.
  • Saúde e Proteção: Protetor solar, protetor labial, lenços e capas de chuva descartáveis.
  • Hidratação: Água em garrafas plásticas pequenas e transparentes.
  • Eletrônicos: Celular (recomenda-se o uso de doleiras por dentro da roupa).

  • O que você NÃO PODE levar (Itens proibidos)A entrada é vetada para qualquer objeto que possa ser utilizado como arma ou causar acidentes. Confira as restrições: 
  • Facas, canivetes, lâminas, estiletes, tesouras e espetos de madeira ou metal.
  • Chaves de fenda, alicates, martelos e hastes metálicas rígidas.
  • Vidro: Garrafas, copos ou recipientes de qualquer tipo (proibição absoluta).
  • Serpentinas Metálicas: Proibidas por lei estadual devido ao risco de curto-circuito na rede elétrica.
  • Outros: Algemas (ou simulacros) e guarda-chuvas com ponta ou estrutura metálica exposta.
  • Caixas de som e coolers de grande porte.
  • Equipamentos profissionais como tripés, drones ou câmeras (exceto para imprensa credenciada).

Dica de Segurança da SSP-BAEvite o uso de mochilas volumosas, que dificultam a mobilidade na multidão e tornam a abordagem nos portais mais lenta. A estratégia mais segura para transportar celulares e documentos continua sendo a doleira ou pochete discreta, preferencialmente usada sob a roupa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

