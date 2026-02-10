Guia de Sobrevivência: saiba o que é proibido levar para os circuitos do Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:20
Com a proximidade do Carnaval de Salvador, o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), intensifica o esquema de fiscalização nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho). A operação conta com portais de abordagem equipados com detectores de metais, onde bolsas, mochilas e objetos pessoais passam por inspeção rigorosa.
A eficácia do controle já foi testada durante o pré-carnaval: segundo o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, mais de 500 itens proibidos foram apreendidos nos portais apenas nos eventos que antecedem a folia. A recomendação da SSP-BA é que o público priorize o essencial e evite volumes desnecessários, otimizando o tempo de passagem pelos pontos de controle.
O que você PODE levar (Itens permitidos)
Para garantir uma passagem fluida e segura, dê preferência a itens leves e de fácil identificação:
Dica de Segurança da SSP-BAEvite o uso de mochilas volumosas, que dificultam a mobilidade na multidão e tornam a abordagem nos portais mais lenta. A estratégia mais segura para transportar celulares e documentos continua sendo a doleira ou pochete discreta, preferencialmente usada sob a roupa.
