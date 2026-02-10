HISTÓRIAS DE CARNAVAL

Plantão no hospital, desabafo de Marcelinho e Ivete na janela: relembre o nascimento de Helena e Marina Sangalo em pleno Carnaval

Gêmeas de Ivete Sangalo nasceram em plena folia, cresceram entre bastidores de shows e acompanham de perto a carreira da mãe

Fernanda Varela

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:36

Nascimento das gêmeas Sangalo Crédito: Reprodução

Hoje é dia delas, Marina e Helena Sangalo, as gêmeas que são um pouquinho sobrinhas de todos os soteropolitanos. As pequenas, que nasceram em plena folia, completam 8 aninhos nesta terça-feira (10).

Fruto do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que durou 16 anos, as meninas já têm uma história marcada por música, afeto e muita presença nos palcos. Helena e Marina nasceram em Salvador, em fevereiro de 2018, em pleno sábado de Carnaval, período que sempre teve ligação direta com a trajetória da mãe.

Gêmeas Sangalo 1 de 27

Na época, Ivete deu à luz no Hospital Aliança, em meio à movimentação intensa da folia na capital baiana. Ainda na maternidade, a cantora usou as redes sociais para anunciar o nascimento das filhas. “E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vcs!”, escreveu.

Quatro dias após o parto, Ivete recebeu alta e deixou o hospital acompanhada do marido, das gêmeas e do filho mais velho do casal, Marcelo Sangalo, então com 8 anos. A saída reuniu fãs e profissionais da imprensa e marcou um dos momentos mais simbólicos daquele período.

Ainda durante a internação, Marcelo chegou a descer brevemente à área externa da maternidade, acompanhado por uma babá, enquanto a mãe se recuperava. Diante da presença de jornalistas, o menino pediu, de forma espontânea, para não ser fotografado nem conceder entrevistas, reforçando que a família vivia um momento de descanso. A cena arrancou risadas dos jornalistas. Pouco depois, ele retornou à área interna do hospital.

Nascimento das gêmeas Sangalo Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Desde pequenas, Helena e Marina cresceram acompanhando a rotina da mãe. As gêmeas costumam estar presentes em shows, viagens e bastidores, aparecendo com frequência em registros compartilhados por Ivete em entrevistas e nas redes sociais, sempre com cuidado em preservar a intimidade da família.

Além das gêmeas, Ivete e Daniel também são pais de Marcelo, hoje com 15 anos. Neste ano, o casal anunciou a separação, destacando que segue unido na criação dos filhos.

Os nomes das meninas também carregam significados simbólicos. Helena tem origem grega e é associada à luz, ao brilho e ao resplendor. Marina vem do latim e remete ao mar, sendo ligada a ideias de liberdade, força e conexão com a natureza, significados presentes em dicionários etimológicos e portais especializados em nomes.

Recentemente, as duas celebraram o aniversário com uma festa de dois temas, que não tiveram detalhes divulgados publicamente.