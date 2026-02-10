PROTEÇÃO

Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir

Ação será no circuito Barra-Ondina

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:36

Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Quem for curtir o Carnaval de Salvador neste sábado (14) vai poder contar com um reforço importante contra o sol forte. A Drogasil vai distribuir protetor solar gratuitamente durante a folia, em uma ação voltada à proteção da saúde dos foliões.

A iniciativa acontece durante o desfile do Bloco Happy, comandado por Tio Paulinho, do qual a rede de farmácias é patrocinadora. O bloco sai das 10h às 12h30, no Circuito Osmar (Campo Grande), e costuma reunir milhares de crianças, pais e responsáveis em um dos momentos mais concorridos do pré-Carnaval e do Carnaval da capital baiana.

Ao longo do percurso, a rede de farmácias vai distribuir protetor solar e promover ativações com produtos da Needs, marca exclusiva da RD Saúde (Drogasil e Droga Raia). A proposta é alertar sobre os cuidados com a pele e a hidratação em um período marcado por altas temperaturas, exposição prolongada ao sol e risco de desidratação.

“Ao associar sua marca a um dos eventos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, a Drogasil reitera sua atuação como parceira das famílias brasileiras. A proposta é transformar a folia em um espaço de celebração e, ao mesmo tempo, promover saúde, prevenção e cuidado”, afirma Daniel Campos, diretor de Cliente e Marketing da RD Saúde.

Serviço

Bloco Happy (Tio Paulinho)

Data: 14 de fevereiro (sábado de Carnaval)

Horário: 10h às 12h30