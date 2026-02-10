Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda

Cantor comandará mais de 40 horas de música na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:50

Bell Marques
Bell Marques Crédito: Fábio Cunha/Divulgação

Poucos artistas têm uma relação tão contínua com o Carnaval de Salvador quanto Bell Marques. Em 2026, o cantor retorna à maior festa de rua do mundo com uma programação que traduz essa trajetória: serão nove apresentações em seis dias de folia, somando mais de 40 horas de música entre a Barra-Ondina e alguns dos principais camarotes do circuito.

A sequência de shows tem início na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, com o Bloco da Quinta, já esgotado, e segue sem pausa até a terça-feira, dia 17. O encerramento acontece em dose dupla, com Bell à frente do Bloco Camaleão e, na mesma noite, no Camarote Brahma. Ao longo do percurso, o artista também comanda o Bloco Vumbora e se apresenta em espaços como o Camarote Villa e o Camarote Salvador, mantendo uma presença constante ao longo de toda a folia.

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro

Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução
1 de 38
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro por Reprodução

O repertório foi pensado para acompanhar essa travessia pelo Carnaval. Hits que atravessaram gerações aparecem ao lado de músicas mais recentes, como "Que Calor É Esse" e "Coração Grandão (Se Você Tá com Bell)", além de canções inéditas para muitos foliões, lançadas especialmente para a temporada, entre elas "Inimigo do Fim", "Esse Coração É Meu" e "Eu Te Amei".

Quem não estiver nas ruas de Salvador também poderá acompanhar a maratona. Todas as apresentações de Bell Marques nos blocos terão transmissão ao vivo pelo canal oficial de Bell Marques no YouTube.

Bloco Vumbora de Bell Marques

Bloco Vumbora de Bell Marques por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Vumbora de Bell Marques por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Vumbora de Bell Marques por Divulgação/Quero Abadá
Bloco Vumbora de Bell Marques por Divulgação/Quero Abadá
1 de 4
Bloco Vumbora de Bell Marques por Divulgação/Quero Abadá

Agenda de Bell Marques no Carnaval 2026

Quinta-feira (12): Bloco da Quinta

Sexta-feira (13): Bloco Vumbora

Sábado (14): Bloco Vumbora + Camarote Villa

Domingo (15): Bloco Camaleão + Camarote Salvador

Segunda-feira (16): Bloco Camaleão

Terça-feira (17): Bloco Camaleão + Camarote Brahma

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Jammil transforma a terça-feira de Carnaval em celebração ao Dia Nacional do Axé Music

Jammil transforma a terça-feira de Carnaval em celebração ao Dia Nacional do Axé Music

Imagem - Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

Imagem - 500 mil foliões seguindo um único trio mostram a força do Carnaval de Salvador

500 mil foliões seguindo um único trio mostram a força do Carnaval de Salvador

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Bell Marques Bloco Vumbora Circuito Dodo Circuito Barra-ondina

Mais recentes

Imagem - Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir

Rede de farmácia vai distribuir protetor solar no Carnaval de Salvador; saiba como conseguir
Imagem - Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026
Imagem - Jammil transforma a terça-feira de Carnaval em celebração ao Dia Nacional do Axé Music

Jammil transforma a terça-feira de Carnaval em celebração ao Dia Nacional do Axé Music

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior