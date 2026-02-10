PREPARADOS?

Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda

Cantor comandará mais de 40 horas de música na capital baiana

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:50

Bell Marques Crédito: Fábio Cunha/Divulgação

Poucos artistas têm uma relação tão contínua com o Carnaval de Salvador quanto Bell Marques. Em 2026, o cantor retorna à maior festa de rua do mundo com uma programação que traduz essa trajetória: serão nove apresentações em seis dias de folia, somando mais de 40 horas de música entre a Barra-Ondina e alguns dos principais camarotes do circuito.

A sequência de shows tem início na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, com o Bloco da Quinta, já esgotado, e segue sem pausa até a terça-feira, dia 17. O encerramento acontece em dose dupla, com Bell à frente do Bloco Camaleão e, na mesma noite, no Camarote Brahma. Ao longo do percurso, o artista também comanda o Bloco Vumbora e se apresenta em espaços como o Camarote Villa e o Camarote Salvador, mantendo uma presença constante ao longo de toda a folia.

O repertório foi pensado para acompanhar essa travessia pelo Carnaval. Hits que atravessaram gerações aparecem ao lado de músicas mais recentes, como "Que Calor É Esse" e "Coração Grandão (Se Você Tá com Bell)", além de canções inéditas para muitos foliões, lançadas especialmente para a temporada, entre elas "Inimigo do Fim", "Esse Coração É Meu" e "Eu Te Amei".

Quem não estiver nas ruas de Salvador também poderá acompanhar a maratona. Todas as apresentações de Bell Marques nos blocos terão transmissão ao vivo pelo canal oficial de Bell Marques no YouTube.

Agenda de Bell Marques no Carnaval 2026

Quinta-feira (12): Bloco da Quinta

Sexta-feira (13): Bloco Vumbora

Sábado (14): Bloco Vumbora + Camarote Villa

Domingo (15): Bloco Camaleão + Camarote Salvador

Segunda-feira (16): Bloco Camaleão

Terça-feira (17): Bloco Camaleão + Camarote Brahma