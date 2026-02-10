Bell Marques encara maratona intensa com nove apresentações em seis dias no Carnaval de Salvador; veja agenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:50
Poucos artistas têm uma relação tão contínua com o Carnaval de Salvador quanto Bell Marques. Em 2026, o cantor retorna à maior festa de rua do mundo com uma programação que traduz essa trajetória: serão nove apresentações em seis dias de folia, somando mais de 40 horas de música entre a Barra-Ondina e alguns dos principais camarotes do circuito.
A sequência de shows tem início na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, com o Bloco da Quinta, já esgotado, e segue sem pausa até a terça-feira, dia 17. O encerramento acontece em dose dupla, com Bell à frente do Bloco Camaleão e, na mesma noite, no Camarote Brahma. Ao longo do percurso, o artista também comanda o Bloco Vumbora e se apresenta em espaços como o Camarote Villa e o Camarote Salvador, mantendo uma presença constante ao longo de toda a folia.
Mansão Wildberger, onde moram Bell Marques e Everton Ribeiro
O repertório foi pensado para acompanhar essa travessia pelo Carnaval. Hits que atravessaram gerações aparecem ao lado de músicas mais recentes, como "Que Calor É Esse" e "Coração Grandão (Se Você Tá com Bell)", além de canções inéditas para muitos foliões, lançadas especialmente para a temporada, entre elas "Inimigo do Fim", "Esse Coração É Meu" e "Eu Te Amei".
Quem não estiver nas ruas de Salvador também poderá acompanhar a maratona. Todas as apresentações de Bell Marques nos blocos terão transmissão ao vivo pelo canal oficial de Bell Marques no YouTube.
Bloco Vumbora de Bell Marques
Agenda de Bell Marques no Carnaval 2026
Quinta-feira (12): Bloco da Quinta
Sexta-feira (13): Bloco Vumbora
Sábado (14): Bloco Vumbora + Camarote Villa
Domingo (15): Bloco Camaleão + Camarote Salvador
Segunda-feira (16): Bloco Camaleão
Terça-feira (17): Bloco Camaleão + Camarote Brahma
