Saiba quem são os convidados de Margareth Menezes no bloco Os Mascarados 2026

Bloco sai na quinta-feira de Carnaval

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:32

Margareth Menezes Crédito: Lucas Assis

O bloco Os Mascarados confirmou o retorno de Margareth Menezes ao comando do trio elétrico, atendendo aos pedidos de milhares de foliões que veem na cantora a verdadeira alma do desfile. Depois de dois anos como artista homenageada, a baiana reassume a liderança do bloco que ajudou a construir e consolidar como um dos mais emblemáticos da folia.

Gratuito e sem abadá, o desfile acontece na tradicional quinta-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, com saída marcada para às 20h, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Ao longo do percurso, Margareth Menezes recebe convidados especiais: o cantor Gerônimo Santana e a sambista Karinah.

Conhecido por sua proposta democrática e plural, Os Mascarados convida o público a ocupar as ruas fantasiado, celebrando a liberdade, a criatividade e o espírito coletivo do Carnaval. Neste ano, o bloco será comandado simbolicamente pelos reis Silvério Pereira e Maria Marighella, que serão coroados no trio elétrico, em frente ao Farol da Barra, antes do início do desfile.

Com quase três décadas de história, Os Mascarados se tornou referência por resgatar a alegria lúdica do Carnaval fantasiado, sem cordas e aberto a todos. Desde 1999, o bloco desfila sempre na quinta-feira, reunindo foliões de diferentes idades, classes sociais e estilos, unidos pelo desejo de brincar a festa de forma livre e consciente.

À frente do trio, Margareth Menezes mantém o repertório que consagrou a identidade do bloco. Clássicos do Carnaval, sucessos de sua carreira e canções que dialogam com a ancestralidade e a força da música baiana dão o tom da noite. Entre elas, o tradicional hino "Noite dos Mascarados", além de músicas que marcaram gerações.

A cantora Karinah, convidada especial, celebra a estreia no Carnaval de Salvador e destaca a alegria de dividir o trio com Margareth Menezes. Já Gerônimo, que já foi rei do bloco em edições anteriores, vê o convite como um reencontro com a história e a energia da folia baiana.

Além da música e da fantasia, Os Mascarados mantém um forte compromisso social. Ao longo dos anos, o bloco abraçou campanhas de conscientização, como prevenção às ISTs e combate à violência contra a mulher, reforçando o Carnaval como espaço de cidadania, respeito e diversidade.