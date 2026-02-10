Acesse sua conta
Vai fugir da folia? Conheça 25 livros para ler se não for pular Carnaval

Separamos 25 livros de gêneros diferentes, entre lançamentos recentes e clássicos da literatura

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:22

Vai fugir da folia? Conheça 25 livros para ler se não for pular Carnaval
Vai fugir da folia? Conheça 25 livros para ler se não for pular Carnaval Crédito: Imagem gerada por IA/Google Whisk

Se você não é muito do tipo que gosta de encarar os trios, a pipoca e a muvuca no Carnaval, o feriado pode ser um momento de colocar a leitura em dia. Daqui até a Quarta-feira de Cinzas (18), é possível destravar aqueles livros que estão na sua estante há tempos, mas também descobrir novos títulos.

Aqui, separamos 25 livros de gêneros diferentes, entre lançamentos recentes e clássicos da literatura, que podem ser uma boa escolha nesse período. Em comum, todos têm o fato de que podem ser lidos em alguns dias, a depender do seu ritmo de leitura.

25 livros para ler se não for pular Carnaval

Cutelo e corvo, de Brynne Weaver (Arqueiro). É uma comédia romântica dark, estilo Dexter. A trama acompanha Sloane e Rowan, dois assassinos em série rivais que, ao se conhecerem, iniciam uma competição mortal e uma amizade sombria, caçando juntos outros assassinos pelos EUA, com muita química, humor ácido e violência gráfica. por Reprodução
O grupo de apoio para garotas finais, de Grady Hendrix (Intrínseca). Há vinte e dois anos, Lynnette Tarkington sobreviveu a um massacre, e desde então sua vida nunca mais foi a mesma. Ela não foi a única a passar por isso, inclusive. Há mais de uma década, participa de um grupo de apoio com uma terapeuta e outras cinco garotas finais, também vítimas de ataques terríveis, que precisam reconstruir a vida.Até que, certo dia, uma das integrantes falta a uma reunião sem avisar, e uma série de acontecimentos põe em xeque a credibilidade de Lynnette, fazendo com que seus maiores medos se tornem realidade: alguém sabe sobre os segredos confessados no grupo e está determinado a acabar com a vida de todas elas. por Reprodução
Patinando no amor, de Lynn Painter (Intrínseca). Nova comédia romântica de Lynn Painter, autora do fenômeno Melhor do que nos filmes , Patinando no amor  se aventura no mundo dos romances esportivos com o reencontro inesperado de dois melhores amigos de infância. por Divulgação
Orgulho e preconceito, de Jane Austen (Martin Claret). Um clássico que conta a história de amor entre Elizabeth Bennet, inteligente e independente, e o rico Fitzwilliam Darcy na zona rural da Inglaterra do século XIX. Eles superam o orgulho de classe e preconceitos iniciais para encontrar o verdadeiro amor, casando-se após superarem mal-entendidos. por Reprodução
Loucos por livros, de Emily Henry (Verus). Os livros são a vida de Nora Stephens ― e ela definitivamente não é o tipo de heroína dos livros. Não é a garota impulsiva, nem a descontraída, muito menos a imagem da meiguice. Na verdade, as únicas pessoas para quem Nora pode ser considerada uma heroína são seus clientes, para os quais ela consegue contratos polpudos como agente literária, além de sua amada irmã mais nova, Libby.E é por isso que Nora concorda em passar o verão em Sunshine Falls, Carolina do Norte, quando Libby implora por uma viagem de irmãs. Mas, em vez de piqueniques no campo ou encontros inesperados com um belo médico, ou quem sabe com um barman musculoso, Nora esbarra em Charlie Lastra, um editor ranzinza que ela conhece de Nova York. Seria um daqueles encontros fofos se não fosse o fato de que eles já se viram antes ― e nunca foi fofo. por Reprodução
Romance: Uma vida e tanto, de Emily Henry (Verus). Alice Scott é uma otimista incorrigível que ainda sonha em publicar seu grande sucesso. Hayden Anderson é um mal-humorado vencedor do Prêmio Pulitzer. Os dois viajam para a ilha Little Crescent pelo mesmo motivo: disputar a chance de escrever a biografia da mulher que se diz Margaret Ives, figurinha repetida nos tabloides e trágica herdeira de uma das mais comentadas e escandalosas famílias do século XX, agora na casa dos oitenta anos e que vai escolher quem poderá contar sua história. por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Um thriller psicológico que narra a história de Victoria Barnett, que após um grave acidente e lesão cerebral, fica incapacitada de falar e se mover, vivendo como prisioneira em sua própria casa. Sylvia Robinson, a nova cuidadora, desconfia da devotada fachada de Adam, marido de Victoria, e busca revelar a verdade oculta atrás do olhar aterrorizado de Victoria. por Reprodução
Olhos D'Água, de Conceição Evaristo (Pallas).  Uma coletânea de 15 contos que retrata a realidade brutal e poética de personagens negros, majoritariamente mulheres, vivendo em condições de vulnerabilidade social no Brasil por Divulgação
Até o último de nós, de Freida McFadden (Arqueiro). Em meio a uma crise conjugal, Claire Matchett viaja com o marido e dois casais de amigos para uma pousada isolada. A viagem vira um pesadelo quando o carro quebra, forçando-os a caminhar por uma mata onde são caçados um a um. por Reprodução
Até o fim do verão, de Abby Jimenez (Arqueiro). Justin acredita ter uma maldição: todas as suas ex-namoradas encontram o amor de suas vidas imediatamente após terminarem com ele. Após virar meme no Reddit devido à sua "maldição", decide ficar com Emma, uma enfermeira itinerante que passa pela mesma situação. Eles planejam um relacionamento temporário, apenas para quebrar o padrão e garantir que ambos encontrem o amor, com data marcada para terminar no fim do verão. por Reprodução
Chocolate quente às quintas-feiras, de Michiko Aoyama (Arqueiro). Escondido à sombra das cerejeiras que margeiam um pequeno rio, o Café Marble tem apenas três pequenas mesas de madeira e um balcão. Mesmo assim, os clientes encontram ali um refúgio de paz. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos de prisão por um trágico acidente que matou seu namorado. Determinada a recuperar a guarda de sua filha, agora criada pelos pais do falecido, ela enfrenta o desprezo local e busca redenção. por Reprodução
Bala no alvo, dente de leão, de Giu Domingues (Galera). Em uma terra de pólvora e feitiço, a mira mais certeira é a do coração. Duas mulheres, duas famílias rivais e um amor que pode reescrever o destino ou selá-lo em sangue. por Reprodução
Um caso perdido, de Colleen Hoover (Galera). Sky é uma jovem que vinha sendo educada em casa que decide frequentar a escola no último ano. Ela conhece Dean Holder, um rapaz com reputação duvidosa e magnética, cuja presença desperta memórias de seu passado conturbado e enterrado. O romance intenso revela segredos devastadores que transformam suas vidas. por Reprodução
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Um thriller focado em Petra Rose, uma escritora best-seller cuja vida e carreira desmoronam após a adaptação de um de seus livros ser massacrada pelo público e crítica. Isolada em uma cabana para escrever, Petra encontra o detetive Nathaniel Saint, cujas notícias perturbadoras borram as linhas entre a realidade e a ficção de seu novo suspense. por Divulgação
O gato que salvou a biblioteca, de Sosuke Natsukawa (Planeta). A trama acompanha Nanami, uma jovem amante de livros, e um gato malhado falante chamado Tigre, que investigam o desaparecimento misterioso de livros em sua biblioteca local, enfrentando aventuras inspiradoras sobre o poder da leitura e autoconhecimento. por Divulgação
Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (Galera). Uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Considerada a primeira romantasia. por Reprodução
Trono de Vidro, de Sarah J. Maas (Galera).  Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. A  lendária assassina Celaena Sardothien, após sobreviver às brutais minas de sal de Endovier, é levada ao castelo de vidro para competir pelo posto de assassina real. Sob o comando do rei de Adarlan, ela luta pela liberdade, enfrentando perigos mortais, intrigas e um mal sombrio. por Divulgação
Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco). Anterior à saga original de Jogos Vorazes, é focada na 50ª edição (Segundo Massacre Quaternário). A trama acompanha o jovem Haymitch Abernathy, que é sorteado junto com o dobro de tributos no Distrito 12, sendo forçado a sobreviver em uma arena idílica, mas mortal, 24 anos antes de Katniss. por Divulgação
A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco). Narra a trágica e monótona vida de Macabéa, uma datilógrafa alagoana pobre, feia e semialfabetizada, que vive no Rio de Janeiro. O narrador, Rodrigo S.M., expõe a miséria e a invisibilidade social da protagonista, que é trocada pelo namorado, Olímpico, e morre atropelada após ouvir uma previsão falsa de um futuro brilhante. por Divulgação
Quicksilver, de Callie Hart (Rocco). Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação
Dias perfeitos, de Raphael Montes. Téo é um estudante de medicina solitário e obsessivo que se apaixona por Clarice, uma roteirista aspirante. Após ser rejeitado, Téo a sequestra e a leva em uma viagem forçada pelo Rio de Janeiro, baseada no roteiro dela. por Divulgação
Viúva de ferro, de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). A trama acompanha Zetian, uma jovem em um mundo distópico que se alista para vingar a morte de sua irmã. por Divulgação
A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras). Conta a jornada de Samuel, um jovem que viaja ao Ceará para cumprir o último desejo de sua mãe. Ele encontra abrigo na cabeça oca de uma estátua inacabada de Santo Antônio e descobre ter o dom de ouvir preces, transformando a cidade com artimanhas amorosas. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie (Globo). Dz estranhos são convidados para uma ilha isolada por um misterioso anfitrião. Acusados de crimes passados, os convidados morrem um a um, de acordo com um poema infantil, sem que o assassino seja inicialmente identificado. Todos são suspeitos e vítimas. por Divulgação


