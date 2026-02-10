LITERATURA

Vai fugir da folia? Conheça 25 livros para ler se não for pular Carnaval

Separamos 25 livros de gêneros diferentes, entre lançamentos recentes e clássicos da literatura

Thais Borges

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:22

Vai fugir da folia? Conheça 25 livros para ler se não for pular Carnaval

Se você não é muito do tipo que gosta de encarar os trios, a pipoca e a muvuca no Carnaval, o feriado pode ser um momento de colocar a leitura em dia. Daqui até a Quarta-feira de Cinzas (18), é possível destravar aqueles livros que estão na sua estante há tempos, mas também descobrir novos títulos.

Aqui, separamos 25 livros de gêneros diferentes, entre lançamentos recentes e clássicos da literatura, que podem ser uma boa escolha nesse período. Em comum, todos têm o fato de que podem ser lidos em alguns dias, a depender do seu ritmo de leitura.

