Vai de metrô? Estações vendem acessórios e itens de Carnaval

Lojas oferecem praticidade para quem quer se preparar para a folia

Thais Borges

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:16

Clientes do Metrô Bahia encontram acessórios e roupas carnavalescas no trajeto diário Crédito: Divulgação

Se você o tempo está curto para pensar nas fantasias, looks e acessórios para o Carnaval, ainda dá para fazer isso no deslocamento entre o trabalho ou a faculdade e a volta para casa. Uma das opções é conferir as lojas que estão nas estações de metrô, sem mesmo mudar o caminho.

Durante o período de Carnaval, lojas instaladas nas estações ampliam a oferta de produtos voltados para a festa. Ao longo da Linha 1 e Linha 2, é possível encontrar pontos de venda com bijuterias, acessórios para cabelo, peças coloridas e itens com brilho, além de roupas. Entre os espaços disponíveis, estão lojas que ficam nas estações Imbuí, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy e Mussurunga, Acesso Norte e Lapa.

Alguns dos pontos de venda também oferecem opções de vestuário e serviços relacionados ao Carnaval. Na feira itinerante da estação Mussurunga, por exemplo, os clientes podem personalizar e fazer ajustes em abadás, ampliando as alternativas para quem deixa a preparação para os últimos dias antes da festa.

A gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, Cléo Garcia, acredita que a presença desses serviços dentro do sistema facilita a vida de quem tem uma rotina intensa na cidade. "O metrô faz parte do cotidiano de milhares de pessoas e esses espaços comerciais permitem que o cliente resolva demandas do dia a dia, como se preparar para o Carnaval, aproveitando o trajeto que ele já faz normalmente, com mais praticidade e economia de tempo”.

Uma das lojas é Stylo Acessórios, que fica na estação Pituaçu. O espaço funciona no metrô há quase três anos e, desde a inauguração, investe em produtos temáticos para o período momesco. "A gente abriu praticamente no Carnaval e já pensou a loja com essa identidade. Nossa marca é de acessórios, então faz sentido aproveitar essas datas sazonais, com peças coloridas, alegres e brilhantes, que têm tudo a ver com a festa", diz o lojista da Stylo, Daniel Rodrigo.