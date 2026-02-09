CARNAVAL

Maior operação da história: entrega de abadás começa nesta segunda; saiba os locais

A maior parte dos passaportes para blocos e camarotes começou a ser entregue nesta segunda-feira (9)

Thais Borges

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 14:32

Entrega de abadás da maioria dos blocos blocos e camarotes começou nesta segunda-feira (9) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os circuitos do Carnaval podem ser entre a Barra, a Ondina e o Centro, mas as movimentações já começaram também do outro lado da cidade. Nesta segunda-feira (9), a entrega de abadás teve início para alguns dos principais blocos e camarotes da folia, com a Central do Carnaval, no Shopping da Bahia, e a loja Quero Abadá, no Salvador Shopping, com a expectativa de ser intensificada nos próximos dias.

O pontapé começou, na verdade, no domingo (7), com a entrega dos kits dos associados do afoxé Filhos de Gandhy, na Central do Carnaval. Agora, porém, a lista só vai aumentar, com a entrega dos passaportes para camarotes como Villa, Ondina e Glamour e de blocos como Coruja e Timbalada.

Sócio da Central do Carnaval, Joaquim Nery conta que a expectativa é de atender 60 mil pessoas, em meio a uma estrutura com 300 pontos de entrega dos 22 blocos e 16 camarotes. "É a maior operação que a gente já fez. Hoje começa a maior parte do projeto, mas alguns produtos começam amanhã - especificamente os comandados por Bell Marques, além do bloco Largadinho", adianta.

A distribuição vai até a terça-feira de Carnaval, funcionando todos os dias, inclusive para vendas de última hora. A estimativa é de cerca de 120 mil abadás sendo entregues. "São 330 pessoas trabalhando no atendimento ao público, mas tem um complemento com segurança patrimonial e serviços gerais. Todo dia aqui é bastante cheio, mas acredito que amanhã (terça) vai ser maior, por conta do represamento do Camaleão, Vumbora e do Bloco da Quinta. Como são produtos mais valiosos, até para inibir alguma tentativa de crime ou de falsificação, a gente faz uma entrega mais retardada".

Na contagem regressiva para o Carnaval, a Quero Abadá está nos últimos preparativos para a abertura da loja de entrega de abadás de 2026. O espaço oficial vai funcionar no Salvador Shopping, no Piso L2, a partir do dia 10 de fevereiro. No local, serão entregues as camisas dos blocos e camarotes vendidos pela Quero Abadá e ainda haverá stand de customização para os clientes que desejarem o serviço.

Em 2026, a loja tem no catálogo de vendas 11 blocos e 19 camarotes, incluindo acesso VIP aos blocos. Nomes bastante consolidados entre o público integram a lista, como Camarote Salvador, Bloco Coruja, Bloco Largadinho, Bloco Camaleão, Bloco EVA e Bloco Crocodilo.

“Além da nossa loja de vendas no mesmo shopping, vamos abrir no dia 10 uma segunda loja para a entrega de abadás. É um espaço de 1.500 metros quadrados com uma decoração especial para o folião já entrar no clima da festa. Também teremos serviço de customização dos abadás e stand de vendas no mesmo espaço para trazer essa praticidade para os clientes”, diz o diretor da Quero Abadá, Vitor Villas Bôas.

No 1º piso do Shopping da Bahia, fica a loja do bloco Pagode Total. Já no 2º piso, os foliões podem conferir as lojas da Central do Carnaval, do bloco Fissura, da San Folia e Folia Bahia, além dos camarotes Cabana da Barra, Club, Glamour, Ondina e Harém Soho. No 3º piso, funcionam os camarotes da Barra, Salvador, Bradesco, Club e Villa, além do Bloco Coruja e da Central do Carnaval.

Já a Quero Abadá tem seu maior ponto de entrega no Salvador Shopping, mas há pontos de entrega agendadas no Salvador Norte Shopping e no Aeroporto de Salvador. No espaço do Piso L2 do Salvador Shopping, serão entregues as camisas de 11 blocos e 19 camarotes, incluindo acesso VIP aos blocos. Entre eles, estão alguns como o Camarote Salvador, Bloco Coruja, Bloco Largadinho, Bloco Camaleão, Bloco EVA e Bloco Crocodilo.

“É um espaço de 1.500 metros quadrados com uma decoração especial para o folião já entrar no clima da festa. Também teremos serviço de customização dos abadás e stand de vendas no mesmo espaço para trazer essa praticidade para os clientes”, conta o diretor da Quero Abadá, Vitor Villas Bôas.

Central do Carnaval (Shopping da Bahia)

Estacionamento L1

8 de fevereiro (Domingo): 12h às 19h (Exclusivo Associados Gandhy)

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 12h às 20h

12 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 12h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 18h

San Folia: 2º piso, ao lado da Claro

11 de fevereiro (Quarta): 10h às 21h

12 a 13 de fevereiro (Quinta e Sexta): 10h às 21h

14 de fevereiro (Sábado): 10h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 17h

Folia Bahia: 2º piso, na ala nova

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 12h às 20h

12 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 12h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 18h

Bloco Coruja: 3º piso, na antiga Natura

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 10h às 20h

12 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 10h às 20h

15 e 16 de fevereiro (Domingo e Segunda): 10h às 16h

Bloco Fissura: 2º piso, no corredor do Metrô

10 a 12 de fevereiro (Terça a Quinta): 10 às 20h

13 e 14 de fevereiro (Sexta e Sábado): 10h às 15h

Bloco Timbalada: 2º piso – Loja Bora Tickets

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 10h às 20h

12 e 13 de fevereiro (Quinta e Sexta): 10h às 20h

14 de fevereiro (Sábado): 10h às 16h

Pagode Total: 1º piso – BRT

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 10h às 20h

12 de fevereiro (Quinta): 10h às 17h

Camarote Salvador: 3º piso, ao lado da Zara

5 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 10h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 12h às 18h

Camarote Villa: 3º piso, próximo ao cinema

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 11h às 20h

12 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 11h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 13h às 20h

Camarote Glamour: 2º piso, em frente à Bora Tickets

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 10h às 20h

12 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 10h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 17h

Camarote Club: 2º piso, próximo aos caixas 24h

8 de fevereiro (Domingo): 12h às 19h (Entrega restrita a parceiros)

9 a 11 de fevereiro (Segunda a Quarta): 10h às 20h

12 a 14 de fevereiro (Quinta a Sábado): 10h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 17h

Camarote Bradesco: 3º piso, ao lado da Casa 10

11 a 14 de fevereiro (Quarta a Sábado): 10h às 20h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 17h

Camarote Ondina: 2º piso

9 a 14 de fevereiro (Segunda a Sábado): 10h às 21h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 10h às 17h

Central do Carnaval: no Estacionamento L1

5 e 6 de fevereiro (Quinta a Sexta): 10h às 19h

7 e 8 de fevereiro (Sábado e Domingo): 12h às 19h

9 a 14 de fevereiro (Segunda a Sábado): 10h às 19h

15 a 17 de fevereiro (Domingo a Terça): 12h às 19h

Quero Abadá

Unidade Salvador Shopping

Onde: Piso L2

Funcionamento:

Dias 10 a 14 - das 10h às 20h

Dias 15 e 16 - das 12h às 20h

Dia 17 - das 12h às 18h

A loja de vendas também instalada no Piso L2 do Salvador Shopping funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h

Unidade Salvador Norte Shopping

Onde: Piso L2

Funcionamento:

Dias 11 a 15 - das 12h às 20h

*Mediante agendamento no site queroabada.com.br

Unidade Salvador Bahia Airport

Onde: Piso de Desembarque (Térreo) próximo ao Portão D

Funcionamento:

Dia dia 11 - das 12h às 21h

Dias 12 a 15 - das 10h às 21h

Dia 16 - das 10h às 20h

*Mediante agendamento e pagamento de taxa de conveniência no site queroabada.com.br