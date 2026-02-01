LITERATURA

Livros de fevereiro: obra que inspirou série, Lynn Paynter e outros 41 lançamentos do mês

Fevereiro ainda tem outros destaques, como novos livros de autoras queridinhas do romance

Um dos livros mais esperados da atualidade no Brasil finalmente chega às livrarias do país: Rivalidade ardente - Heated Rivalrt, romance LGBTQIAPN+ sobre dois jogadores de hóquei, é um dos lançamentos de fevereiro. Da autora Rachel Reid, o título foi adaptado para uma série canadense que se tornou uma das mais assistidas e comentadas no mundo, no ano passado. A série chega aqui também neste mês, pela HBO Max, no dia 13. O livro é publicado pela Alt, selo de literatura jovem da Globo Livros, e teve recorde de vendas nas primeiras 24 horas da pré-venda. Rivalidade Ardente dá início à série de romances esportivos picantes Game Changers.

Mas o mês ainda tem outros destaques, como novos livros de autoras queridinhas do romance como Lynn Paynter e Abby Jimenez, lançamentos de ficção de cura, suspense, romantasia, drama e não ficção. Entre os de não ficção, um a das novidades é o novo livro da pesquisadora e professora baiana Bárbara Carine, Raça social: uma leitura sobre a realidade brasileira, publicado pela Planeta.