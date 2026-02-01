Acesse sua conta
Livros de fevereiro: obra que inspirou série, Lynn Paynter e outros 41 lançamentos do mês

Fevereiro ainda tem outros destaques, como novos livros de autoras queridinhas do romance

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00

Livros de fevereiro: obra que inspirou série, Lynn Paynter e outros 41 lançamentos do mês
Livros de fevereiro: obra que inspirou série, Lynn Paynter e outros 41 lançamentos do mês Crédito: Pexels

Um dos livros mais esperados da atualidade no Brasil finalmente chega às livrarias do país: Rivalidade ardente - Heated Rivalrt, romance LGBTQIAPN+ sobre dois jogadores de hóquei, é um dos lançamentos de fevereiro. Da autora Rachel Reid, o título foi adaptado para uma série canadense que se tornou uma das mais assistidas e comentadas no mundo, no ano passado. A série chega aqui também neste mês, pela HBO Max, no dia 13. O livro é publicado pela Alt, selo de literatura jovem da Globo Livros, e teve recorde de vendas nas primeiras 24 horas da pré-venda. Rivalidade Ardente dá início à série de romances esportivos picantes Game Changers.

Mas o mês ainda tem outros destaques, como novos livros de autoras queridinhas do romance como Lynn Paynter e Abby Jimenez, lançamentos de ficção de cura, suspense, romantasia, drama e não ficção. Entre os de não ficção, um a das novidades é o novo livro da pesquisadora e professora baiana Bárbara Carine, Raça social: uma leitura sobre a realidade brasileira, publicado pela Planeta.

Conheça 43 livros que serão lançados em fevereiro de 2026

Rivalidade ardente - Heated Rivalry, de Rachel Reid (Alt). O romance esportivo hot que inspirou a série de TV Heated Rivalry, distribuída no Brasil pela HBO MAXA estrela do hóquei profissional Shane Hollander não é apenas absurdamente talentoso: ele também tem uma reputação impecável. O hóquei é sua vida. Agora que é o capitão do time Montreal Voyageurs, ele não deixará que nada coloque seu trabalho em risco — muito menos o cara russo sexy cujo corpo atlético tira seu sono. O capitão do Boston Bears, Ilya Rozanov, é tudo o que Shane não é. Autoproclamado rei do gelo, é tão arrogante quanto talentoso. Ninguém consegue vencê-lo — exceto Shane. Os dois construíram suas carreiras em cima dessa rivalidade lendária, mas quando saem da pista de gelo, o calor entre eles é inegável. Lançamento em 5 de fevereiro. por Reprodução
Patinando no amor, de Lynn Paynter (Intrínseca). Dani e Alec eram melhores amigos. Desde a infância, Dani não largava o filho da melhor amiga de sua mãe. Engraçado, sensível e nerd, Alec estava sempre disposto a se divertir com a garota. Até que Dani se mudou de cidade. Anos depois, ela retorna para o último ano do ensino médio. E, em meio ao caos do divórcio dos pais, Dani não se importaria em passar um tempinho com Alec.Mas o novo Alec não tem nada a ver com o garoto gentil do passado. Agora, ele é uma estrela do hóquei em uma cidade onde jogadores do esporte são venerados como deuses. Lançamento em 2 de fevereiro. por Reprodução
Bala no alvo, dente de leão, de Giu Domingues (Galera). Em uma terra de pólvora e feitiço, a mira mais certeira é a do coração. Duas mulheres, duas famílias rivais e um amor que pode reescrever o destino ou selá-lo em sangue. Bala no Alvo, Dente de Leão é o novo livro de Giu Domingues, autora best-seller da Duologia Boreal e de Canção dos Ossos . Lançamento em 9 de fevereiro. por Reprodução
Reino de Profecias, de Tahereh Mafi (Universo dos livros). A romantasia best-seller da autora Tahereh Mafi ( Estilhaça-me ) chega ao tão aguardado quarto volume ― com uma combinação de romance ardente, magia sombria e segredos de tirar o fôlego. Lançamento em 15 de fevereiro. por Reprodução
Se não fosse o meu amor, de Kate Golden (Gutenberg). Clementine Clark nunca sonhou com o amor, mas sua vida muda completamente quando recebe a proposta de acompanhar o astro irlandês Thomas Halloran como backing vocal em sua primeira turnê nos Estados Unidos. Do interior do Texas direto para os palcos lotados, Clementine se vê envolvida não apenas pelo ritmo frenético da estrada, mas também pelo charme enigmático do cantor. Lançamento em 28 de fevereiro. por Reprodução
Que tal mais um gato?, de Syou Ishida (Intrínseca). Na terceira obra do universo de Vou te receitar um gato, grande sucesso da ficção de cura japonesa no Brasil, novos pacientes recebem a prescrição da enigmática Clínica Kokoro para os males da alma: felinos. No coração de Quioto, quatro pessoas muito diferentes vivem momentos complicados. Fūko não sabe como aplacar o nervosismo para uma apresentação importante. por Reprodução
O cara errado, de Kelly Armstrong (Faro Editorial). A autora Gemma Stanton sabe que os leitores de romance amam um bad boy. E ela tem o personagem perfeito para seu livro: Mason Moretti, sua primeira paixão, que foi o deus do hóquei do colégio e se tornou um jogador profissional.  Porém, na vida real, o que aconteceu não foi nada inspirador, rendendo-lhe um sentimento de rejeição — em uma cena que nunca saiu da cabeça de Gemma. Lançamento em 11 de fevereiro. por Reprodução
Três dias em junho, de Anne Tyler (Astral). Gail Baines não está em seu melhor momento. Aos 61 anos, ela pode ― ou não ― ter perdido o emprego e sua única filha, Debbie, que vai se casar em poucas horas, não a convidou para os preparativos pré-cerimônia. Além disso, Max, seu ex-marido, aparece sem avisar na porta de sua casa para se hospedar ― e ele não chega de mãos vazias... Mas a verdadeira crise se instaura quando Debbie conta aos pais um segredo que acabou de descobrir sobre seu futuro marido. Lançamento em 9 de fevereiro. por Reprodução
Haters do amor, de Katherine Center (Jangada). Katie Vaughn jurou nunca mais se deixar enganar pelo amor. Mas quando sua carreira de produtora de vídeo está por um fio, ela aceita um trabalho inusitado: filmar um perfil sobre Tom "Hutch" Hutcheson, um nadador de resgate em Key West. Mas Katie não sabe nadar. Lançamento em 4 de fevereiro. por Reprodução
Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro). O homem perfeito não existe, mas Xavier chega bem perto: um veterinário alto e lindo com uma gatinha fofa no colo. Mas então ele faz um comentário que deixa Samantha furiosa e se torna apenas mais um homem babaca entre tantos.Se tem uma coisa que ela ama é humilhar caras assim. A menos, é claro, que ele admita que errou... e que se revele muito interessante. Depois de um encontro maravilhoso envolvendo cachorrinhos, roupas encharcadas e minigolfe, a realidade se faz presente: para cuidar de sua mãe doente, Samantha vai precisar morar do outro lado do país. Embora os dois sejam perfeitos um para o outro, Samantha não consegue ver futuro no relacionamento com Xavier. Lançamento em 3 de fevereiro. por Reprodução
Diário Oficial de Chama de Ferro: você é indestrutível, de Rebecca Yarros (Planeta). Este diário colecionável e multiuso foi inspirado no fenômeno global Chama e Ferro , o segundo livro da série O Empyriano, de Rebecca Yarros, e certamente emocionará qualquer fã. Use-o para fazer anotações durante sua segunda (ou quinta) leitura do livro, anotando inspiração para sua própria história ou simplesmente para pensamentos diários, listas de tarefas e lembretes. Citações memoráveis de Chama e Ferro oferecem motivação e inspiração ao longo das páginas deste caderno. Lançamento em 25 de fevereiro. por Reprodução
A relíquia, de Jessie Rosen (Arqueiro). Desde pequena, Shea Anderson conviveu com as superstições de sua nonna para uma vida feliz: não chegar perto de corujas, nunca colocar o chapéu em cima da cama e não aceitar um anel de noivado que tenha pertencido a outra pessoa.Assombrada pelo terrível divórcio dos pais, Shea promete ser fiel sobretudo a este último item. Afinal, por que dar chance ao azar? Por isso, ela entra em pânico quando John, seu namorado, a pede em casamento com um anel comprado em uma loja de antiguidades. Lançamento em 3 de fevereiro. por Reprodução
Doce calor, de Bolu Babalola (Harlequin). Três anos depois do pior término de sua vida, Kiki Banjo tem certeza de que finalmente tem tudo sob controle: apresenta um podcast de sucesso, se abriu para um novo relacionamento e recebeu o importante papel de madrinha de casamento da melhor amiga.Até que tudo sai dos trilhos, levando ela a duvidar de si mesma e das próprias escolhas. por Reprodução
Tempestades de verão, de Sarah MacLean (Arqueiro). Há cinco anos Alice foi banida da magnífica ilha particular do pai, o gênio da computação Franklin Storm, na costa de Rhode Island. Desde então, construiu uma reputação independente do sobrenome, da influência e dos bilhões dele. Mas a morte repentina de Franklin faz com que o retorno de Alice seja inevitável. O plano dela é manter a cabeça baixa, prestar as últimas homenagens e ir embora logo depois do velório. Infelizmente seu pai tinha outros planos. O patriarca excêntrico e manipulador deixou para os herdeiros um último desafio, um jogo que vai virar o mundo deles de cabeça para baixo. As regras são: passar uma semana na ilha, completar as tarefas designadas e assim receber a herança. por Reprodução
O supercastastrófico passeio ao zoológico, de Joël Dicker (Intrínseca). Uma inundação suspeita na escola faz com que Joséphine e seus amigos sejam remanejados para a instituição de ensino do outro lado da rua. O grupo é composto por crianças atípicas, e perder sua querida sala de aula é algo que elas não conseguem superar facilmente. Por isso, os alunos embarcam em uma investigação cuidadosa para descobrir o verdadeiro culpado por interditar a escola. por Reprodução
Sorria, de Raina Telgemeier (Intrínseca). Nesta premiada HQ, a autora best-seller Raina Telgemeier mostra que crescer pode ser desafiador, mas que é possível encontrar a própria voz e, principalmente, voltar a sorrir. Como toda garota, Raina pretende levar uma vida normal e se divertir com as amigas. Até que, certa noite, ao voltar de um encontro do grupo de escoteiras, a menina tropeça e machuca os dentes da frente. por Reprodução
Três cães selvagens (e a verdade), de Markus Zusak (Intrínseca). Para leitores que desejam saber mais sobre Markus Zusak, autor do fenômeno A menina que roubava livros, os cachorros da sua família são um ótimo ponto de partida. Em sua primeira obra de não ficção, o escritor conta como sua vida mudou após acolher três cães enormes, selvagens e durões resgatados da rua. por Reprodução
Vendemos nossas almas, de Grandy Hendrix (Intrínseca). Nos anos 1990, Kris Pulaski era guitarrista de uma banda de heavy metal a um passo do sucesso. Mas então o vocalista, Terry Hunt, seguiu carreira solo e alcançou o estrelato, deixando seus companheiros de banda para trás. Após duas décadas, Kris trabalha em um hotelzinho decadente e já não toca faz tempo, sempre cansada, sem dinheiro e infeliz. Porém, tudo muda quando Terry anuncia sua turnê de despedida e uma série de assassinatos revira a vida de Kris, que suspeita do envolvimento do vocalista com coisas muito macabras. por Reprodução
O grupo de apoio para garotas finais, de Grady Hendrix (Intrínseca). Vinte e dois anos atrás, Lynnette Tarkington sobreviveu a um massacre e nunca mais foi a mesma. Há mais de uma década, participa de um grupo de apoio com uma terapeuta e cinco outras garotas finais, também vítimas de ataques terríveis, que tentam reconstruir suas vidas. Certo dia, uma integrante falta à reunião sem avisar e vários acontecimentos desafiam a reputação de Lynnette, tornando um de seus maiores medos realidade: os segredos do grupo foram vazados e alguém quer acabar com a vida delas. por Reprodução
Garota sobre garota, de Sophie Gilbert (Todavia). O que a cultura pop fez com as mulheres da geração millennial? Este livro tenta responder a essa pergunta em um mundo em que as conquistas do feminismo parecem cada vez mais frágeis. Lançamento em 9 de fevereiro. por Reprodução
O último dia da vida anterior, de Andrés Barba (Todavia). Uma corretora imobiliária prepara uma casa vazia para a visita de alguns compradores. Um dia, enquanto percorre uma mansão vazia à espera de novos moradores, depara-se na cozinha com um menino de sete anos que não pisca. Lançamento em 9 de fevereiro. por Reprodução
Escândalos mortais, de Jennifer Lynn Barnes (Alt). A conclusão eletrizante da duologia iniciada com Mentiras inofensivas. Em um mundo onde as mentiras têm um preço, alguns segredos devem permanecer enterrados. por Reprodução
O casamento da bruxa, de Rachel Hawkins (Alt). Viver isolado sempre foi a especialidade de Bowen Penhallow. Mas quando Declan, seu melhor amigo (e também um fantasma), pede que ele compareça a um casamento bruxo em uma mansão no interior do País de Gales, Bowen aceita a contragosto.Tamsyn Bligh não é bruxa, mas só tem uma carreira graças a elas. Como comerciante de artefatos mágicos raros, os negócios de Tamsyn nem sempre estão dentro da lei, embora ela esteja tentando mudar isso. E agora, com um convite em mãos para um casamento bruxo, ela tem a esperança de finalmente fazer uma venda grande o suficiente para se aposentar. Quando um feitiço poderoso lança os dois para o passado da mansão, para outro casamento ocorrido em 1957, Bowen e Tamsyn precisarão trabalhar juntos para acabar com a maldição da casa e encontrar o caminho de volta ao presente.... por Reprodução
As feras que libertamos, de D. L Taylor (Pitaya). A recém-nomeada Suprema Mancella está desesperada para manter a paz em seu reino e em seu coração. Não faz muito tempo que adquiriu o poder de dividir a si mesma em diferentes partes e, desde então, sua identidade começou a se fragmentar ― assim como o Reino dos Penhascos, que está na iminência de outra guerra. O único traço de normalidade no seu dia a dia é Silver, o garoto que a enganou e a salvou da tirania do pai dela. Lançamento em 23 de fevereiro. por Reprodução
Puro desastre, de Lauren Asher (Harlequin). Jax: Drogas. Álcool. Adrenalina. Sou viciado em fazer péssimas decisões para mascarar minha dor. Até que uma noite eu faço um erro enorme. Para recuperar minha reputação, a equipe contrata Elena…Uma babá rebuscada que está decidida em arruinar meus planos. Ela é minha ruína disfarçada de salvação. E meu mais novo vício. Lançamento em 25 fevereiro. por Reprodução
Enquanto somos jovens, de K. L Walther (Rocco). Um romance arrebatador inspirado no filme Curtindo a Vida Adoidado sobre quatro amigos cujos corações são partidos e reconstruídos ao longo de um dia épico em que matam aula no último ano do ensino médio. Lançamento em 27 de fevereiro. por Reprodução
Cobalto de Sangue.: Como as vidas no Congo movem o mundo conectado. Uma chocante denúncia sobre o impacto da mineração de cobalto na população e no meio ambiente da República Democrática do Congo, contada através de testemunhos dos próprios congoleses. Lançamento em 25 de fevereiro. por Reprodução
Raça social: Uma leitura sobre a racialidade brasileira, de Bárbara Carine (Planeta). Entre os temas abordados, estão a noção de raça social como uma construção humana, os sistemas da branquitude e da negritude no Brasil, os ataques às políticas públicas de cotas raciais no país e o movimento NeoPardo como reprodutor de discursos racialistas de atomização para a dominação da comunidade negra brasileira. Lançamento em 25 de fevereiro. por Reprodução
A bibliotecária dos livros perdidos, de Brianna Labuskes (HarperCollins). Em 1946, enquanto a Europa se recompõe após a guerra, a bibliotecária Emmy Clarke é enviada para a Alemanha com a tarefa de catalogar os livros saqueados pelos nazistas. Até que, intrigada pela dedicatória em um desses volumes, ela decide iniciar uma investigação que a leva a um passado surpreendente: a história de duas irmãs marcadas por uma traição devastadora e um ato de resistência em plena Alemanha nazista. Lançamento em 24 de fevereiro. por Reprodução
Sete espinhos mortais, de Amber Hamilton (Seguinte). Nesta romantasia envolvente com elementos de dark academia, uma tatuagem de rosa liga as vidas de Roze e Viola — e seus corações também.No amaldiçoado reino de Aragoa, a magia é punida com a morte. Quando os poderes de Viola Sinclair se manifestam e surgem rumores de uma possível bruxa na região, a rainha dá uma nova ordem a seu assassino particular: acabar com qualquer vestígio da existência de Viola. Se não cumprir a tarefa em sete dias, quem morre é ele. Lançamento em 24 de fevereiro. por Reprodução
Os fragmentos de Bovadium, de J. R. R Tolkien (HarperCollins). À medida que estudiosos examinam os fragmentos descobertos no sítio arqueológico de Bovadium, um punhado de documentos escritos em duas línguas revela os segredos desse lugar antigo, escondidos por séculos. Tudo indica que, em certo momento, um Daemon surgiu na região vizinha de Vaccipratum e, com sua astúcia, criou máquinas abomináveis às quais deu o nome de Motores. Lançamento em 23 de fevereiro. por Reprodução
O infiltrado, de Daniel Silva (HarperCollins). Quando o corpo de uma jovem surge nos canais de Veneza, Gabriel Allon, restaurador e ex-espião, é puxado de volta ao mundo que tentara abandonar. Afinal, ela não era qualquer mulher, mas a pessoa que havia encontrado um possível Leonardo da Vinci perdido nos arquivos do Vaticano. Lançamento em 23 de fevereiro. por Reprodução
Javi e Mari - desfeitos um para o outro, de Mia Sosa (Harlequin). Na faculdade, os melhores amigos Javier Báez e Marisol Campos fizeram a promessa de nunca namorar alguém que o outro não aprovasse. Mari sugeriu isso depois de uma série de desilusões, e Javi, que sempre teve uma queda pela amiga, não hesitou em embarcar na ideia.Depois de quase uma década regada de sentimentos mal resolvidos e uma química inegável, Javi finalmente decide abrir seu coração e declarar seu amor por Mari. Mas há um grande obstáculo: ela está noiva, e ele sequer teve a chance de opinar sobre a escolha. Será lançado no dia 23. por Reprodução
Guerreiro de sangue, de Cecy Robson (Galera). Leith de Cinzarta acreditava que migrar para um novo reino e se voluntariar para lutar na arena de gladiadores, onde acontecem torneios cruéis e sangrentos nos quais apenas os mais fortes sobrevivem, o faria ganhar ouro suficiente para salvar a irmã enferma. Para ele, essa era sua única chance. Afinal, o que mais tinha a perder?No entanto, o gladiador logo descobriu o quanto estava enganado. Os torneios lhe arrancaram o que mais lhe importava: a esperança, a liberdade e sua própria humanidade. Lançamento em 23 de fevereiro. por Reprodução
Casa de raízes e ruínas, de Ein A. Craig (Galera). Verity Taumas tem certeza de que nada pode ser pior do que a tormenta que sua família viveu no passado… até ela descobrir que alguns fantasmas nos perseguem pela vida inteira. Casa de raízes e ruínas é o segundo volume da série Irmãs do Sal. Lançamento em 23 de fevereiro. por Reprodução
Não aprendi a dizer adeus, de Shaun David Hutchinson (Bertrand Brasil). Andrew Brawley perdeu tudo. Mas, escondido nas sombras de um hospital e no conforto da sua história em quadrinho, ele encontra esperança onde menos espera. Lançamento no dia 23. por Reprodução
Seis meses para casar, de Kosuke Ohashi (Verus). Sayaka Kuroki pensava que tinha a vida toda resolvida... até encontrar uma calcinha na cama do noivo. De repente está desempregada, solteira e desesperada. Seis meses para casar é um romance divertido e foi best-seller instantâneo no Japão. Lançamento no dia 23. por Reprodução
Entre vespas e gelato, de Robin Jones Gunn (Thomas Nelson Brasil). Enquanto Grace experimenta uma nova sensação de liberdade e confiança em quem ela é, Claire confronta memórias dolorosas da adolescência.Um jantar especial traz revelações sobre fé e a proximidade de Deus. E, às margens do Lago Lugano, as duas percebem que não são apenas turistas, mas peregrinas em uma jornada para se tornarem tudo aquilo que Deus as criou para ser. Vai ser lançado no dia 23. por Reprodução
Além da tempestade, de Cecilia Ahern (Harlequin). Em uma noite implacável de chuva, a médica Enya se vê sozinha em uma estrada montanhosa na Irlanda, tentando salvar a vida de um adolescente vítima de um atropelamento. A cena parece um pesadelo, e o esforço para mantê-lo vivo causa na mulher um choque tão profundo que nem a luz do dia consegue dissipar.Consumida pela culpa, exaustão e por um pressentimento que não sabe nomear, Enya deixa o marido, o filho e tudo o que conhece para se refugiar no interior remoto do país. Disponível em 23 de fevereiro. por Reprodução
O menino que desenhava as sombras, de Oriana Ramunno (Record). Um jovem prisioneiro judeu em Auschwitz. Um detetive obstinado. Uma descoberta que revela o lado mais obscuro da humanidade. Em O menino que desenhava as sombras , Oriana Ramunno estreia na literatura com uma obra que vai muito além dos campos de concentração nazistas. Será lançado no dia 23. por Reprodução
As vozes da noite, de Natalia Ginzburg (Companhia das Letras). Por meio da memória, Natalia Ginzburg se aproxima das cores e dos sons da sua infância e juventude. Escrito enquanto vivia em Londres e publicado em 1961, a lembrança aqui é o motor de um romance repleto de solidões, encontros e despedidas. Lançamento em 19 de fevereiro. por Reprodução
Elizabeth dos Hamptons, de Audrey Bellezza e Emily Harding (Universo dos livros). Uma releitura moderna, praiana e divertida de Orgulho e preconceito ― perfeita para quem acredita que no amor, assim como no surfe, o melhor é se deixar levar. É uma verdade universalmente reconhecida ― bem, por Elizabeth Bennet, pelo menos ― que não há nada pior do que o verão nos Hamptons, lugar em que mora desde sempre. Entretanto, depois de colocar os próprios sonhos em espera para ajudar a salvar o negócio da família, que está em dificuldades, ela ainda surfa na mesma praia toda manhã e espera que algo, qualquer coisa, finalmente mude. Ela não se desespera, porém, nem mesmo quando sua irmã começa a flertar com o novo solteiro gato vindo da cidade, Charlie Pierce, que apresenta Lizzy ao seu amigo ainda mais gostoso. Will Darcy é tudo o que Lizzy Bennet não é. Distante, arrogante… e rico.  Lançamento em 15 de fevereiro. por Reprodução
Coisa de gente branca - edição comentada, de Langston Hughes (Zahar). Com lirismo e ironia, o autor mais emblemático do Harlem Renaissance narra os medos e fantasias que fundamentam a violência racial e, ao mesmo tempo, as micro resistências cotidianas aos caprichos da branquitude. Será lançado no dia 19. por Reprodução
