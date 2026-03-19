AGENDA CULTURAL

Evento em Salvador mistura crochê e cinema: Festival Entre Fios estreia com programação gratuita

Saiba como participar de feira criativa, oficinas e novidade do Cine Crochê

Thais Borges

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:11

Festival Entre Fios chega ao Shopping Center Lapa com feira criativa, oficinas e o inédito Cine Crochê em Salvador Crédito: Divulgação

Se você não resiste a itens de crochê, um bom passeio em Salvador é o Festival Entre Fios, evento inédito que celebra o universo do artesanato e valoriza o fazer manual. A feira criativa com aulas práticas de crochê e macramê acontece até o dia 28 de março, na Praça de Eventos (L1) do Shopping Center Lapa. Um dos destaques é uma experiência cultural diferenciada nesta quinta-feira (19): o Cine Crochê, formato realizado pela primeira vez na capital baiana.

Promovido em parceria com a Bocazul, única empresa da Bahia que fabrica fios de algodão provenientes de resíduos têxteis, o festival tem o objetivo de incentivar a criatividade, valorizar o trabalho das artesãs e fortalecer a economia criativa. A programação também foi pensada para proporcionar momentos de aprendizado, troca de vivências e lazer, estimulando o público a explorar técnicas artesanais e se conectar com o universo do handmade.

Durante o período do evento, o público pode visitar a Feira de Fios, uma parceria com a Expo Mulher da SPMJ. O espaço é dedicado à exposição e comercialização de peças produzidas em crochê e macramê por artesãs e empreendedoras locais. Além da feira, a programação inclui oficinas práticas com material incluso, mediante inscrição solidária, com doação de uma peça íntima feminina destinada à Casa da Mulher Brasileira.

Festival Entre Fios chega ao Shopping Center Lapa com feira criativa, oficinas e o inédito Cine Crochê em Salvador 1 de 13

Na feira, serão disponibilizados novelos de linha nas numerações 4 e 6 com preços exclusivos para o público do evento. O valor regular do produto é de R$ 19,90, mas, durante a feira, a Bocaazul oferece condições especiais: na compra de uma unidade, o novelo sai por R$ 17,90 (10% de desconto); adquirindo três unidades, o preço passa a ser R$ 15,92 cada (20% de desconto). Com seis unidades, podendo ser da mesma cor ou de cores variadas, o valor unitário cai para R$ 13,30, representando cerca de 33% de desconto em relação ao preço original. Essas condições são válidas exclusivamente durante a realização do festival.

Cinema

Um dos grandes destaques é o Cine Crochê, que propõe um experimento inédito em Salvador ao unir cinema e artesanato. A sessão especial acontecerá no Cine Imperial (L3), nesta quinta-feira (19), em que o público pode assistir ao filme ‘O Diabo Veste Prada’ enquanto crocheta. O ingresso - já esgotado - inclui um kit exclusivo com ecobag, dois novelos de linha Bocazul e uma agulha de crochê, proporcionando um momento especial para os amantes da técnica.

Segundo a gerente de marketing do centro de compras, Aline Ferraz, a proposta do festival é transformar o espaço em um ponto de encontro para criatividade e expressão cultural. “Queremos valorizar o artesanato e incentivar o fazer manual como forma de expressão criativa e de geração de renda. O Festival Entre Fios nasce com esse propósito de reunir pessoas que apreciam o crochê e o macramê, além de proporcionar ações inovadoras, como o Cine Crochê, que chega pela primeira vez a Salvador”, destaca.

Serviço

Festival Entre Fios – Shopping Center Lapa

Data: Até 28 de março

Local: Praça de Eventos (L1)

Feira de Fios – Expo Mulher

Venda de peças artesanais em crochê e macramê durante todo o período do festival.

Oficinas de Crochê

18/03 – 14h às 16h

20/03 – 9h às 12h

Oficinas de Macramê

25/03 – 14h às 16h

27/03 – 9h às 12h

Inscrição solidária: doação de 1 peça íntima feminina para a Casa da Mulher Brasileira.

Material incluso.

Cine Crochê – Sessão especial para crochetar

19/03

18h30

Cine Imperial

Filme: O Diabo Veste Prada