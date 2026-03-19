BAHIA

Manifestação dos caminhoneiros causa congestionamento na BR-324 nesta quinta-feira (19)

Categoria protesta contra aumento dos combustíveis no país

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:26

Há retenção no km 616 Crédito: PRF

Uma manifestação de caminhoneiros, carreteiros, motoristas de ônibus, vans e motoboys causa congestionamento na BR-324, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (19).

A manifestação começou às 8h50. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 11h16, os manifestantes estão passando pelo km 2 da Via Expressa. Há retenção pelo km 616.

Só 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje 1 de 6

Segundo a PRF, não há caminhões na via. A manifestação toma as duas faixas, com uma faixa livre, sentido via expressa e logo após indo para o Centro Administrativo da Bahia, dentro da cidade.