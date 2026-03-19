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Manifestação dos caminhoneiros causa congestionamento na BR-324 nesta quinta-feira (19)

Categoria protesta contra aumento dos combustíveis no país

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:26

Há retenção no km 616
Há retenção no km 616 Crédito: PRF

Uma manifestação de caminhoneiros, carreteiros, motoristas de ônibus, vans e motoboys causa congestionamento na BR-324, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (19).

A manifestação começou às 8h50. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 11h16, os manifestantes estão passando pelo km 2 da Via Expressa. Há retenção pelo km 616.

Só 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje

Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Márcio Santiago tem 47 anos e provavelmente é o último de muitas gerações da família a seguir como caminhoneiro. Os mais novos não querem a carreira por Acervo pessoal
Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje por Shutterstock
Antônio Lima vem de uma família de caminhoneiros, mas seus filhos não seguiram a profissão por Acervo pessoal
Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Marcos Oliveira tem 26 anos e é um dos poucos jovens que ainda ingressam na profissão de caminhoneiro por Acervo pessoal
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Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal

Segundo a PRF, não há caminhões na via. A manifestação toma as duas faixas, com uma faixa livre, sentido via expressa e logo após indo para o Centro Administrativo da Bahia, dentro da cidade.

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A estimativa é que 100 motocicletas e 50 automóveis causam um congestionamento de 5km. As categorias cobram respostas sobre o aumento do combustível do país.

Tags:

Bahia Salvador Gasolina Diesel

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