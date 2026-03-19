Manifestação dos caminhoneiros causa congestionamento na BR-324 nesta quinta-feira (19)

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Millena Marques
Publicado em 19 de março de 2026 às 11:26
Uma manifestação de caminhoneiros, carreteiros, motoristas de ônibus, vans e motoboys causa congestionamento na BR-324, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (19).
A manifestação começou às 8h50. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 11h16, os manifestantes estão passando pelo km 2 da Via Expressa. Há retenção pelo km 616.
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Segundo a PRF, não há caminhões na via. A manifestação toma as duas faixas, com uma faixa livre, sentido via expressa e logo após indo para o Centro Administrativo da Bahia, dentro da cidade.
A estimativa é que 100 motocicletas e 50 automóveis causam um congestionamento de 5km. As categorias cobram respostas sobre o aumento do combustível do país.