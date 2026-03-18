Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia Federal vai investigar preços abusivos de combustíveis

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) já fiscalizou 669 postos em 16 estados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:22

Posto de combustível
Posto de combustível Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar possíveis preços abusivos de combustíveis no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, na terça-feira (17).

“É inaceitável que a falsa alegação de impacto da guerra seja fator para incremento dos preços”, disse o ministro.

Até o momento, uma força-tarefa liderada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP), envolvendo mais de 100 Procons municipais e estaduais, já fiscalizou 669 postos de combustível, em 16 estados, além de 64 distribuidoras e ao menos uma refinaria.

Leia mais

Imagem - Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Imagem - Placa por até R$ 35: Por que o ovo está mais caro em Salvador?

Placa por até R$ 35: Por que o ovo está mais caro em Salvador?

Imagem - Carro explode e deixa um ferido em condomínio de Salvador

Carro explode e deixa um ferido em condomínio de Salvador

O objetivo, segundo o Ministério da Justiça, é garantir transparência na formação de preços e proteger o consumidor em um cenário de instabilidade internacional.

As equipes envolvidas na ação estão nos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Tags:

Polícia Federal Gasolina Posto de Gasolina

Mais recentes

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
Imagem - Banco do Brasil é condenado por retirar dinheiro sem aviso de conta de funcionária

Banco do Brasil é condenado por retirar dinheiro sem aviso de conta de funcionária
Imagem - Resultado da Quina 6979, desta quarta-feira (18)

Resultado da Quina 6979, desta quarta-feira (18)

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais