BRASIL

Polícia Federal vai investigar preços abusivos de combustíveis

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) já fiscalizou 669 postos em 16 estados

Millena Marques

Publicado em 18 de março de 2026 às 11:22

Posto de combustível Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar possíveis preços abusivos de combustíveis no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, na terça-feira (17).

“É inaceitável que a falsa alegação de impacto da guerra seja fator para incremento dos preços”, disse o ministro.

Até o momento, uma força-tarefa liderada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP), envolvendo mais de 100 Procons municipais e estaduais, já fiscalizou 669 postos de combustível, em 16 estados, além de 64 distribuidoras e ao menos uma refinaria.

O objetivo, segundo o Ministério da Justiça, é garantir transparência na formação de preços e proteger o consumidor em um cenário de instabilidade internacional.