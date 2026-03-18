Polícia Federal vai investigar preços abusivos de combustíveis

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Millena Marques
Publicado em 18 de março de 2026 às 11:22
A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar possíveis preços abusivos de combustíveis no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, na terça-feira (17).
“É inaceitável que a falsa alegação de impacto da guerra seja fator para incremento dos preços”, disse o ministro.
Até o momento, uma força-tarefa liderada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP), envolvendo mais de 100 Procons municipais e estaduais, já fiscalizou 669 postos de combustível, em 16 estados, além de 64 distribuidoras e ao menos uma refinaria.
O objetivo, segundo o Ministério da Justiça, é garantir transparência na formação de preços e proteger o consumidor em um cenário de instabilidade internacional.
As equipes envolvidas na ação estão nos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.