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Carro explode e deixa um ferido em condomínio de Salvador

Vítima foi socorrida por populares

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:46

Carro explode em condomínio de Cajazerias XI
Carro explode em condomínio de Cajazerias XI Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um veículo explodiu dentro de um condomínio em Cajazeiras XI, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17). Uma pessoa foi socorrida por populares. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.

O carro utilizava gás natural como combustível e pegou fogo dentro de uma garagem. A explosão assustou moradores da região.

Carro explode em condomínio de Salvador

Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia
Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia
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Carro explode em condomínio de Salvador por Reprodução/TV Bahia

De acordo com imagens da TV Bahia, as chamas se espalharam rapidamente. Vídeos registraram o momento em que o carro pegou fogo e a fumaça tomou conta do local.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e a ocorrência já foi finalizada. 

Tags:

Salvador Cajazeiras

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