Carro explode e deixa um ferido em condomínio de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 08:46
Um veículo explodiu dentro de um condomínio em Cajazeiras XI, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17). Uma pessoa foi socorrida por populares. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.
O carro utilizava gás natural como combustível e pegou fogo dentro de uma garagem. A explosão assustou moradores da região.
Carro explode em condomínio de Salvador
De acordo com imagens da TV Bahia, as chamas se espalharam rapidamente. Vídeos registraram o momento em que o carro pegou fogo e a fumaça tomou conta do local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e a ocorrência já foi finalizada.