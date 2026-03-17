SUSTO

Carro explode e deixa um ferido em condomínio de Salvador

Vítima foi socorrida por populares

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:46

Carro explode em condomínio de Cajazerias XI Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um veículo explodiu dentro de um condomínio em Cajazeiras XI, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17). Uma pessoa foi socorrida por populares. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.

O carro utilizava gás natural como combustível e pegou fogo dentro de uma garagem. A explosão assustou moradores da região.

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De acordo com imagens da TV Bahia, as chamas se espalharam rapidamente. Vídeos registraram o momento em que o carro pegou fogo e a fumaça tomou conta do local.