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Rodovia na Chapada Diamantina passará por obras de pavimentação; saiba trecho

Viagem entre Mucugê e Seabra será reduzida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:27

Chapada Diamantina: BA-245, de Mucugê até o distrito de Nova Colina, passará por obras de pavimentação Crédito: Ascom/Seinfra

A BA-245, na região da Chapada Diamantina, passará por obras de pavimentação em um trecho de 39,3 quilômetros entre Mucugê e o distrito de Nova Colina, em Boninal. A intervenção promete melhorar o acesso entre municípios da região.

Com a pavimentação, a ligação entre Mucugê, Boninal e Seabra passará a ser feita totalmente por asfalto. Atualmente, o trajeto entre Mucugê e Seabra possui cerca de 188 quilômetros. Com a nova rota pela BA-245, a distância será reduzida para 131 quilômetros, diminuindo o percurso em 57 quilômetros.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
Trilha na Chapada Diamantina por Luis Andrade/Pexels
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
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Vale do Pati por Divulgação

A obra, realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), também deve impactar o turismo na Chapada Diamantina, facilitando o acesso ao Vale do Pati, um dos principais destinos turísticos da região. Além disso, a intervenção beneficiará o transporte da produção agrícola local.

Segundo a Seinfra, o investimento previsto é de R$ 46,2 milhões. O trecho entre Nova Colina e Boninal, correspondente à primeira etapa do projeto, já foi asfaltado e entregue no segundo semestre de 2023.

“Quando estiver pronta, a obra na BA-245 facilitará o deslocamento entre as BAs 142 e 148 e diminuirá o tempo de viagem entre Mucugê e o distrito de Nova Colina de 1h para até 30 minutos”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes.

O processo licitatório da obra já está em andamento. A abertura das propostas das empresas interessadas está prevista para 3 de junho.

Além da pavimentação na Chapada Diamantina, o governo também iniciou a licitação para a construção de duas pontes em Jaborandi, na região da Bacia do Rio Corrente. 

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Chapada Diamantina

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