TRÂNSITO

Rodovia na Chapada Diamantina passará por obras de pavimentação; saiba trecho

Viagem entre Mucugê e Seabra será reduzida

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:27

Chapada Diamantina: BA-245, de Mucugê até o distrito de Nova Colina, passará por obras de pavimentação Crédito: Ascom/Seinfra

A BA-245, na região da Chapada Diamantina, passará por obras de pavimentação em um trecho de 39,3 quilômetros entre Mucugê e o distrito de Nova Colina, em Boninal. A intervenção promete melhorar o acesso entre municípios da região.

Com a pavimentação, a ligação entre Mucugê, Boninal e Seabra passará a ser feita totalmente por asfalto. Atualmente, o trajeto entre Mucugê e Seabra possui cerca de 188 quilômetros. Com a nova rota pela BA-245, a distância será reduzida para 131 quilômetros, diminuindo o percurso em 57 quilômetros.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati 1 de 19

A obra, realizada pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), também deve impactar o turismo na Chapada Diamantina, facilitando o acesso ao Vale do Pati, um dos principais destinos turísticos da região. Além disso, a intervenção beneficiará o transporte da produção agrícola local.

Segundo a Seinfra, o investimento previsto é de R$ 46,2 milhões. O trecho entre Nova Colina e Boninal, correspondente à primeira etapa do projeto, já foi asfaltado e entregue no segundo semestre de 2023.

“Quando estiver pronta, a obra na BA-245 facilitará o deslocamento entre as BAs 142 e 148 e diminuirá o tempo de viagem entre Mucugê e o distrito de Nova Colina de 1h para até 30 minutos”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Saulo Pontes.

O processo licitatório da obra já está em andamento. A abertura das propostas das empresas interessadas está prevista para 3 de junho.