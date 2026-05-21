Empresas de Salvador já podem verificar situação fiscal em nova plataforma da prefeitura

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Thais Borges
Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:15
Cerca de 18 mil empresas de Salvador já podem consultar sua situação fiscal em um endereço virtual https://conformidade.sefaz.salvador.ba.gov.br. Trata-se do Programa de Classificação de Contribuintes, lançado pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) na última quarta-feira (20).
De acordo com o órgão, a iniciativa tem como objetivo estimular a autorregularização, fortalecer a conformidade fiscal e tornar mais simples e transparente a relação entre o fisco municipal e as empresas. Nesta primeira etapa, participam do programa as empresas que emitiram pelo menos uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) válida nos últimos 12 meses. Já os microempreendedores individuais (MEIs) e as empresas optantes pelo Simples Nacional serão incluídos na segunda fase.
A consulta da classificação, dos critérios de pontuação e do histórico de avaliações deve ser feita no sistema. Para acessar, é preciso fazer login usando a senha e o usuário da própria empresa, o que garante que as notas não sejam visualizadas por outros contribuintes. A pontuação vai de “D” a “A++” e considera critérios ligados à regularidade fiscal. Ao todo, são dez indicadores com pontuação de até 100 pontos cada, que podem chegar ao máximo de 1.000 pontos.
O desempenho obtido será a nota geral da empresa. Aqueles contribuintes que alcançarem a pontuação máxima vão receber destaque por manterem plena regularidade fiscal. De acordo com a Sefaz, a análise é realizada por CNPJ-base, contemplando todas as unidades vinculadas, incluindo matriz e filiais.
Os critérios considerados incluem: a regularidade fiscal junto à prefeitura, a situação do Alvará de Funcionamento, a existência de débitos de ISS, autos de infração e notificações fiscais de lançamento, além da adimplência do imposto nos últimos três meses. Também são avaliados o percentual de notas fiscais canceladas, a situação cadastral nos registros mobiliário e imobiliário e a existência de pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal (Cadin).
A secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, pontuou que a iniciativa busca incentivar a regularização espontânea, valorizar os contribuintes adimplentes e reduzir custos de conformidade. “Nosso objetivo é reconhecer os contribuintes que mantêm suas obrigações em dia e fortalecer uma relação mais transparente, simples e colaborativa entre o fisco e as empresas. Com isso, reduzimos custos, incentivamos boas práticas fiscais e contribuímos para um ambiente de negócios mais seguro e competitivo para Salvador.”
A atualização da avaliação será realizada sempre na primeira semana de cada mês e poderá ser consultada no portal do programa. Caso identifique alguma divergência, o contribuinte poderá solicitar a revisão da pontuação, após comprovação.