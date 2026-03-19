Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor

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Millena Marques
Publicado em 19 de março de 2026 às 09:00
O salário mínimo teve um reajuste de 6,79%, de acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento. Com isso, passou de R$ 1.518 para R$ 1.621 — um aumento de R$ 103.
O novo valor já está em vigor desde janeiro. O salário atualizado só é pago no mês seguinte ao trabalhado. Por isso, o novo valor começou a cair na conta a partir de fevereiro.
Como se calcula o salário mínimo no Brasil?
O cálculo do reajuste tem como base o INPC e o crescimento do PIB. A regra considera o INPC acumulado em 12 meses até novembro e soma o crescimento do PIB de dois anos antes, com limite de 2,5 pontos percentuais acima da inflação.
O INPC acumulado foi de 4,18% em 12 meses até novembro. Em novembro, o índice ficou em 0,03% e mede a inflação para famílias de baixa renda.
O valor atualizado ainda ficou abaixo do que o governo projetava para o Orçamento de 2023. Inicialmente, a estimativa era de que o valor fosse de R$ 1.630 e, na aprovação do Orçamento, de R$ 1.627. A redução foi influenciada pela desaceleração da inflação.