Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor

Aumento é de R$ 103

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:00

Dinheiro: juros básicos da economia podem ser elevados
Salário mínimo teve reajuste de 6,79 Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O salário mínimo teve um reajuste de 6,79%, de acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento. Com isso, passou de R$ 1.518 para R$ 1.621 — um aumento de R$ 103.

O novo valor já está em vigor desde janeiro. O salário atualizado só é pago no mês seguinte ao trabalhado. Por isso, o novo valor começou a cair na conta a partir de fevereiro.

Como se calcula o salário mínimo no Brasil?

O reajuste começa pela correção da inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Ou seja: o salário mínimo sempre precisa, no mínimo, repor o poder de compra perdido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Além da inflação, a regra atual prevê aumento real quando o PIB cresce. A fórmula usa o crescimento do PIB de dois anos antes. Exemplo: o salário de 2026 usa o PIB de 2024. por Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock
Mesmo que o PIB cresça muito, a lei limita o ganho real a até 2,5% ao ano. Ou seja, mesmo com PIB alto, o reajuste não pode ultrapassar esse limite. por Shutterstock
O governo calcula a inflação + ganho real e envia a previsão no Projeto de Lei Orçamentária. Esse valor ainda depende de aprovação do Congresso. por Imagem: Singkham | Shutterstock
O salário mínimo só fica definitivo após: fechamento do INPC de janeiro a novembro, revisão da equipe econômica, decreto publicado em dezembro. por Imagem: Singkham | Shutterstock
1 de 5
O reajuste começa pela correção da inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Ou seja: o salário mínimo sempre precisa, no mínimo, repor o poder de compra perdido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O cálculo do reajuste tem como base o INPC e o crescimento do PIB. A regra considera o INPC acumulado em 12 meses até novembro e soma o crescimento do PIB de dois anos antes, com limite de 2,5 pontos percentuais acima da inflação.

Leia mais

Imagem - Polícia Federal vai investigar preços abusivos de combustíveis

Polícia Federal vai investigar preços abusivos de combustíveis

Imagem - Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Imagem - Anvisa proíbe venda de azeite de oliva extravirgem

Anvisa proíbe venda de azeite de oliva extravirgem

O INPC acumulado foi de 4,18% em 12 meses até novembro. Em novembro, o índice ficou em 0,03% e mede a inflação para famílias de baixa renda.

O valor atualizado ainda ficou abaixo do que o governo projetava para o Orçamento de 2023. Inicialmente, a estimativa era de que o valor fosse de R$ 1.630 e, na aprovação do Orçamento, de R$ 1.627. A redução foi influenciada pela desaceleração da inflação.

Tags:

Brasil Economia Salários Clt

Mais recentes

Imagem - Greve dos caminhoneiros: o que se sabe sobre a ameaça de paralisação

Greve dos caminhoneiros: o que se sabe sobre a ameaça de paralisação
Imagem - Iniciativa oferece 50 mil bolsas de idiomas gratuitas para pessoas negras; veja como se inscrever

Iniciativa oferece 50 mil bolsas de idiomas gratuitas para pessoas negras; veja como se inscrever
Imagem - Menopausa pode ser a verdadeira responsável pelo seu ganho de peso e a caneta emagrecedora pode estar piorando isso

Menopausa pode ser a verdadeira responsável pelo seu ganho de peso e a caneta emagrecedora pode estar piorando isso

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes