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Anvisa proíbe venda de azeite de oliva extravirgem

Produto tem origem desconhecida

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:20

Azeite da San Olivetto
Azeite da San Olivetto Crédito: Anvisa/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, da empresa Agro Industria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A decisão foi publicada na segunda-feira (16), no Diário Oficial da União (DOU).

A resolução proíbe ainda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do produto. De acordo com a Anvisa, a origem do azeite é desconhecida.

“O rótulo indica como importadora a Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A empresa, no entanto, está com CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde 22/5/2025”.

“Já a distribuidora, a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, está com CNPJ baixado por encerramento desde novembro de 2024”, completou a Anvisa.

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Esmalte Impala 

Na segunda-feira (16), a Anvisa também determinou o recolhimento de lotes de esmaltes da marca Impala. Os produtos afetados são do tipo gel e fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos.

Esmaltes em gel da Impala

Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
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Esmaltes em gel da Impala por Reprodução

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário dos produtos que possuem em suas formulações a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.

Tags:

Anvisa Azeite de Oliva

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