FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe venda de azeite de oliva extravirgem

Produto tem origem desconhecida

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:20

Azeite da San Olivetto Crédito: Anvisa/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, da empresa Agro Industria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A decisão foi publicada na segunda-feira (16), no Diário Oficial da União (DOU).

A resolução proíbe ainda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do produto. De acordo com a Anvisa, a origem do azeite é desconhecida.

“O rótulo indica como importadora a Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A empresa, no entanto, está com CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde 22/5/2025”.

“Já a distribuidora, a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda, está com CNPJ baixado por encerramento desde novembro de 2024”, completou a Anvisa.

Esmalte Impala

Na segunda-feira (16), a Anvisa também determinou o recolhimento de lotes de esmaltes da marca Impala. Os produtos afetados são do tipo gel e fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos.

Esmaltes em gel da Impala 1 de 7