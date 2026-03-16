Anvisa manda recolher marca famosa de esmalte por uso de substância proibida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de março de 2026 às 20:41
Nesta segunda-feira (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de esmaltes da marca Impala. Os produtos afetados são do tipo gel e fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos.
De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário dos produtos que possuem em suas formulações a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.
Esmaltes em gel da Impala
Em outubro do ano passado, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 995/2025, que alterou o anexo da RDC nº 529/2021, norma que dispõe sobre a lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
A substância foi proibida no país após estudos internacionais a classificarem como tóxica para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade. Os riscos foram apontados após testes em animais.
Veja a lista de produtos: