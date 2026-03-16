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Anvisa manda recolher marca famosa de esmalte por uso de substância proibida

Todos os lotes devem ser recolhidos a partir desta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:41

Esmaltes em gel da Impala
Esmaltes em gel da Impala Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de esmaltes da marca Impala. Os produtos afetados são do tipo gel e fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos.

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário dos produtos que possuem em suas formulações a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.

Esmaltes em gel da Impala

Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
Esmaltes em gel da Impala por Reprodução
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Esmaltes em gel da Impala por Reprodução

Em outubro do ano passado, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 995/2025, que alterou o anexo da RDC nº 529/2021, norma que dispõe sobre a lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

A substância foi proibida no país após estudos internacionais a classificarem como tóxica para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade. Os riscos foram apontados após testes em animais.

Veja a lista de produtos:

  1. Plus Gel Esmalte Impala Gel (todos os lotes);
  2. Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes);
  3. Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes);
  4. Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes);
  5. Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes).

Tags:

Brasil Anvisa

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