COSMÉTICO

Anvisa manda recolher marca famosa de esmalte por uso de substância proibida

Todos os lotes devem ser recolhidos a partir desta segunda-feira (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:41

Esmaltes em gel da Impala Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de esmaltes da marca Impala. Os produtos afetados são do tipo gel e fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos.

De acordo com a Anvisa, a medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário dos produtos que possuem em suas formulações a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil.

Esmaltes em gel da Impala 1 de 7

Em outubro do ano passado, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 995/2025, que alterou o anexo da RDC nº 529/2021, norma que dispõe sobre a lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

A substância foi proibida no país após estudos internacionais a classificarem como tóxica para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade. Os riscos foram apontados após testes em animais.

Veja a lista de produtos: