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Alexandre de Moraes nega pedido da baiana 'Débora do Batom' para redução de pena

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:07

Débora do Batom foi condenada
Débora do Batom foi condenada Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como 'Débora do Batom', que entrou com pedido reduzir a pena com base na Lei da Dosimetria.

O STF suspendeu a aplicação até que o plenário do STF decida sobre sua constitucionalidade.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando pichou a estátua da Justiça, em frente ao STF, com a frase 'Perdeu, mané”, usando batom.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

O pedido apresentado pela defesa sustentava que o projeto de lei, que prevê a possibilidade de redução de penas para crimes ligados a ataques contra a democracia, deveria ser aplicado ao seu caso.

A proposta chegou a ser aprovada pelo Congresso, foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o veto acabou derrubado pelos parlamentares na quinta-feira, 30.

Débora foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ela está em prisão domiciliar desde março de 2025.

Os advogados argumentam ao STF que a legislação penal mais benéfica deve retroagir para favorecer o réu, princípio previsto no ordenamento jurídico.

Apesar disso, o texto ainda não está em vigor, já que depende de promulgação presidencial. Após essa etapa, partidos políticos ou a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda podem questionar sua constitucionalidade no Supremo.

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