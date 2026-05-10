DESVIO DE BURACO

Ônibus da banda Mastruz com Leite sai da pista e desce ribanceira em acidente antes de show

Acidente ocorreu por volta das 4h30, em um trecho da rodovia no Maranhão, após o motorista tentar desviar de um buraco na rodovia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12:34

Ônibus da banda Mastruz com Leite sai da pista e desce ribanceira em acidente antes de show Crédito: Reprodução/Gilly Araujo/Mastruz com Leite

Um acidente envolvendo o ônibus da banda Mastruz com Leite assustou os músicos na madrugada deste sábado (9), durante uma viagem pela BR-226. O grupo seguia em direção à cidade de Brejo Grande do Araguaia, no Pará, onde tinha apresentação prevista para a noite, quando o veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore.

De acordo com informações divulgadas pelos próprios integrantes nas redes sociais, o acidente ocorreu por volta das 4h30, em um trecho da rodovia no Maranhão, após o motorista tentar desviar de um buraco na rodovia. O ônibus atravessou o acostamento, desceu uma área de vegetação e acabou atingindo uma árvore.

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"Graças a Deus, estamos todos vivos e bem. No momento, aguardamos ajuda e, assim que possível, seguiremos viagem para cumprir nossos compromissos", diz comunicado da banda.

Apesar do impacto e do susto, nenhum dos músicos ou integrantes da equipe ficou ferido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais pelo cantor Gilly Araujo mostram o ônibus fora da pista, cercado por vegetação após descer uma ribanceira. Os fãs da banda escreveram mensagens em que manifestam preocupação com a saúde dos músicos.

"O nosso ônibus do Mastruz com Leite sofreu um grande susto. Ao desviar de um buraco, saímos da pista, passamos pelo acostamento e colidimos com uma árvore. Graças a Deus estamos todos vivos e bem. No momento aguardamos ajuda e, assim que possível, seguiremos viagem para cumprir nossos compromissos. Pedimos as orações de todos!", escreveu Gilly.