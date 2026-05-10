NEGÏCIOS

Gigante sul-coreana investe R$ 2 bilhões e confirma nova fábrica no Brasil para ampliar produção de eletrodomésticos

Nova fábrica reforça disputa no setor de linha branca, com previsão de até mil empregos diretos

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 12:44

Fábrica fica na Grande Curitiba Crédito: Geraldo Bubniak/AEN/Divulgação/Arquivo

A LG Electronics confirmou a construção de uma nova fábrica em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), em um projeto que marca uma das maiores expansões industriais recentes da companhia na América do Sul. O investimento está estimado em R$ 2 bilhões, com início das operações previsto para julho de 2026, segundo a Tribuna do Paraná.

A unidade será dedicada inicialmente à produção de refrigeradores e faz parte da estratégia da multinacional sul-coreana de ampliar sua participação no mercado brasileiro de eletrodomésticos. O país é considerado um dos principais polos de consumo de linha branca na América Latina, o que reforça a importância da nova operação.

A instalação da planta também é vista como um movimento de fortalecimento da indústria no Brasil em meio ao aumento da concorrência no setor, que envolve tanto fabricantes tradicionais quanto grandes empresas asiáticas.

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A nova fábrica está sendo construída em uma área de cerca de 770 mil metros quadrados e deve se tornar um dos principais centros produtivos da LG na região. A estrutura foi planejada para permitir expansão gradual das atividades, sem necessidade imediata de novas unidades industriais.

Em uma segunda fase, a companhia pretende ampliar a linha de produção para incluir lavadoras e secadoras de roupas, consolidando a presença da empresa em diferentes categorias da chamada linha branca. O objetivo é aumentar a fabricação local e reduzir a dependência de importações para atender o mercado brasileiro.

Além disso, a produção no país deve ajudar a reduzir custos logísticos e prazos de entrega, fatores considerados decisivos para a competitividade no varejo. A fabricação local também permite adaptações mais específicas aos hábitos de consumo brasileiros, incluindo eficiência energética e modelos voltados à demanda interna.

Nos últimos anos, o setor de eletrodomésticos tem passado por transformações impulsionadas pela busca por equipamentos mais eficientes e conectados, e a LG aposta nesse cenário para ampliar sua participação no mercado.

A Prefeitura de Fazenda Rio Grande estima que a nova unidade gere cerca de mil empregos diretos quando estiver em plena operação. Durante a fase de construção, mais de 200 trabalhadores já atuaram no canteiro de obras.

As vagas devem abranger áreas como produção, logística, manutenção, administração e transporte. A expectativa também é de impacto indireto em serviços ligados à cadeia industrial, como fornecedores, empresas de logística e alimentação, embora esses números ainda não tenham sido oficialmente detalhados.

O município projeta ainda aumento na arrecadação e fortalecimento do setor industrial local, que vem crescendo nos últimos anos com a chegada de novos investimentos.

Com a nova fábrica, a LG passa a ter duas unidades industriais em funcionamento no Brasil. A empresa já opera na Zona Franca de Manaus, onde produz televisores, monitores e equipamentos de climatização. No passado, também manteve uma fábrica em Taubaté (SP), voltada à produção de celulares, atividade encerrada após a saída da companhia do mercado global de smartphones.

Mesmo com essa mudança de foco, a multinacional manteve investimentos em áreas consideradas estratégicas, especialmente eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, reforçando sua atuação no ambiente doméstico.

Disputa de mercado

O novo aporte no Paraná também intensifica a disputa no mercado de linha branca, que reúne fabricantes consolidados como Brastemp e Electrolux. Ao ampliar a produção local de refrigeradores, lavadoras e secadoras, a LG busca ganhar escala e competitividade no mercado interno.

A escolha por Fazenda Rio Grande foi associada pela empresa a fatores como localização estratégica, infraestrutura disponível e ambiente favorável a novos investimentos, consolidando o município como novo polo industrial da região metropolitana de Curitiba.