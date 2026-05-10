Gigante dos biscoitos fecha fábrica de marca tradicional após crise financeira

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Carol Neves
Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:45
A fabricante de biscoitos Tía Maruca deixará de produzir seus próprios produtos na província de San Juan, na Argentina, e passará a terceirizar a fabricação no modelo em que a produção é realizada por outra empresa. Apesar do fechamento da produção da Tia Maruca, a unidade localizada em Albardón continuará funcionando com a produção de outras marcas e manterá seu quadro de funcionários. A informação é do jornal La Capital.
A alteração ocorreu após a chegada de um novo investidor à unidade industrial. A operação comercial foi liderada pelo empresário Juan Carlos Crovela, mas não incluiu a posse da marca Tía Maruca, que ficará fora do controle direto da fábrica.
Empresas que fizeram grandes demissões em 2025
O ministro da Produção de San Juan, Gustavo Fernández, negou que a fábrica esteja sendo encerrada. “O que deixará de ser fabricado é o biscoito Tía Maruca, mas de forma alguma a fábrica deixará de funcionar”, afirmou em entrevista a uma rádio local. Segundo ele, os mais de 290 trabalhadores seguem empregados e a situação trabalhista apresentou melhora nos últimos meses.
A empresa havia comprado a fábrica de Albardón em 2017. No local, eram produzidos tanto os itens da própria Tía Maruca quanto produtos de outras marcas, entre elas Dale, Argentitas e parte da linha Toddy, pertencente à PepsiCo.
A decisão faz parte de um processo de reestruturação enfrentado pela companhia nos últimos anos. Em outubro de 2025, a empresa fechou sua fábrica em Chascomús e demitiu 27 funcionários. Além disso, entrou em recuperação preventiva por dívidas próximas de 300 milhões de pesos (cerca de R$ 1,05 milhão).
Em 2024, a companhia também havia transferido 50% de seu capital para o grupo Argensun Foods, dono da marca de snacks Pipas, em uma tentativa de reorganizar sua situação financeira que acabou não sanando todos os problemas.
Fundada em 1998 na Argentina, a Tía Maruca se tornou uma das marcas tradicionais do setor de biscoitos no país ao apostar em produtos com perfil caseiro e preços acessíveis. Ao longo dos anos, ganhou espaço nos supermercados e chegou a ampliar sua atuação com exportações para outros países da região. Em 2017, a empresa expandiu sua capacidade produtiva ao adquirir uma fábrica em San Juan, onde também passou a fabricar produtos para outras marcas do mercado alimentício.