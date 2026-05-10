SOB ATENÇÃO

Passageiros de cruzeiro com surto de hantavírus desembarcam em ilha espanhola

OMS acompanha ação e autoridades tentam evitar contato com moradores locais

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:28

Navio estava sendo monitorado Crédito: Reprodução

O cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus, chegou neste domingo (10) às Ilhas Canárias, na Espanha, onde começou uma operação especial para retirada de passageiros e parte da tripulação.

O desembarque teve início por volta das 5h30, no horário de Brasília, segundo o Ministério da Saúde local. Os passageiros passam primeiro por exames médicos a bordo e depois são levados pelo Exército espanhol em embarcações menores até terra firme. Em seguida, seguem em ônibus isolados da população até o aeroporto de Tenerife Sul, de onde partem voos de repatriação organizados pelos países de origem.

O ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, afirmou que o esquema foi criado para impedir qualquer contato com civis. Segundo ele, os espanhóis desembarcariam primeiro, seguidos por grupos separados por nacionalidade.

Após a retirada dos ocupantes, o navio seguirá para a Holanda, onde passará por desinfecção sob responsabilidade do governo holandês e da empresa responsável pela embarcação.

A operação é acompanhada pela Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chegou a Tenerife no sábado (9) para supervisionar o desembarque.

Em carta aberta aos moradores das Canárias, Tedros tentou tranquilizar a população. “Preciso que me escutem com clareza: isto não é outra covid. O risco atual para a saúde pública derivado do hantavírus continua sendo baixo”, escreveu.

Apesar disso, ele confirmou que três pessoas morreram em decorrência do surto. “Três pessoas perderam a vida, e nossos corações estão com suas famílias. O risco para vocês, em sua vida cotidiana em Tenerife, é baixo”, afirmou.

A chegada do cruzeiro gerou preocupação entre moradores de Tenerife, principalmente na região do porto de Granadilla de Abona, onde parte da população teme uma nova crise sanitária semelhante à pandemia de covid-19.

O navio da operadora holandesa Oceanwide Expeditions saiu de Ushuaia, no sul da Argentina, em 1º de abril. O hantavírus foi identificado em ao menos seis pessoas a bordo.