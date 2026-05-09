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Voo é cancelado após avião atropelar pedestre durante decolagem em aeroporto

Incidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Denver e mobilizou equipes de emergência

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 08:10

Avião da Frontier Airlines
Avião da Frontier Airlines Crédito: Reprodução

Um voo da Frontier Airlines precisou ser cancelado na noite desta sexta-feira (8) após um avião atropelar um pedestre durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos.

O acidente envolveu um Airbus A321 que fazia o voo 4345, com destino a Los Angeles. Segundo informações divulgadas pelo aeroporto, a colisão aconteceu por volta das 23h19, no momento em que a aeronave iniciava a decolagem.

Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Após o impacto, os pilotos relataram fumaça dentro da aeronave e um princípio de incêndio em um dos motores. O fogo, no entanto, foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros de Denver.

Como medida de segurança, os 231 passageiros que estavam a bordo foram evacuados da aeronave por meio dos escorregadores de emergência. Em seguida, todos foram levados de ônibus até o terminal do aeroporto.

Em nota enviada à agência Reuters, a Frontier Airlines confirmou a evacuação preventiva e informou que o atendimento de emergência foi acionado imediatamente após o incidente.

O Aeroporto Internacional de Denver também afirmou que a investigação segue em andamento e que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) foi notificado sobre o caso.

Comunicado do Aeroporto Internacional de Denver:

"O voo Frontier 4345 relatou ter atingido um pedestre durante a decolagem em DEN por volta das 23h19 de sexta-feira, 8 de maio de 2026. Houve um breve incêndio no motor que foi prontamente extinto pelo Corpo de Bombeiros de Denver.

Equipes de emergência responderam ao local e transportaram os passageiros de ônibus até o terminal. Havia 231 pessoas a bordo. O atendimento de emergência e a investigação continuam em andamento. O NTSB foi notificado. A pista 17L permanecerá fechada enquanto a investigação é conduzida."

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