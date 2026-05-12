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Cidade entra em período de 84 dias sem anoitecer e só verá pôr-do-sol novamente em 2 de agosto

O fenômeno acontece em áreas próximas ao Polo Norte durante o verão do hemisfério norte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 11:04

Utqiagvik registra último pôr de sol até 2 de agosto
Utqiagvik registra último pôr de sol até 2 de agosto Crédito: US National Weather Service Fairbanks Alaska;/Divulgação

A cidade de Utqiagvik, localizada no Alasca, começa a viver nesta terça-feira (12) o fenômeno conhecido como “sol da meia-noite”, período em que o Sol permanece visível durante as 24 horas do dia. Situada a mais de 500 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, a região deve passar cerca de 84 dias sem registrar anoitecer oficial.

O fenômeno acontece em áreas próximas ao Polo Norte durante o verão do hemisfério norte. Isso ocorre por causa da inclinação de 23,5° do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol, fazendo com que a luz solar continue acima da linha do horizonte mesmo durante a madrugada.

Em Utqiagvik, o último pôr do sol aconteceu na segunda-feira (11). A previsão é que o astro volte a desaparecer apenas no começo de agosto.

O Serviço Nacional de Meteorologia divulgou um vídeo em timelapse registrando o último pôr do sol entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. As imagens mostram o Sol praticamente tocando a linha do horizonte antes do início do período contínuo de claridade.

O chamado “sol da meia-noite” também serviu de inspiração para a cantora sueca Zara Larsson na criação da música “Midnight Sun”, lançada em 2025. A faixa dá nome ao álbum mais recente da artista e foi desenvolvida a partir das experiências vividas durante os verões escandinavos, conhecidos pelas noites claras e pela sensação de “um verão que nunca acaba”.

Além do Alasca, o fenôeno também pode ser observado em países nórdicos como Suécia, Noruega e Finlândia durante parte do verão. Regiões do Canadá, da Groenlândia e da Rússia acima do Círculo Polar Ártico também registram o fenômeno.

Já no inverno, ocorre o movimento contrário nessas localidades: a chamada noite polar. Nesse período, o Sol permanece abaixo da linha do horizonte por semanas ou até meses seguidos.

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