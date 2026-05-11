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Bilionária surpreende ao doar R$ 140 bilhões e abrir mão de quase metade da fortuna

Mackenzie Scott já destinou mais fortuna a causas sociais e superou nomes como Michael Bloomberg em volume de doações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:05

Mackenzie Scott
Mackenzie Scott Crédito: Reprodução

A bilionária filantropa Mackenzie Scott anunciou recentemente um novo pacote de doações que soma US$ 7,2 bilhões, cerca de R$ 38,88 bilhões. Segundo a revista Forbes, esse é o maior volume anual que ela já tornou público desde que passou a divulgar suas ações filantrópicas, em 2019. A bilionária já doou mais de 46% de sua fortuna, ficando atrás apenas de George Soros entre os grandes nomes da filantropia em proporção de patrimônio.

Com o novo anúncio, o total doado ao longo da vida chegou a US$ 26 bilhões, aproximadamente R$ 140,43 bilhões. O valor coloca Scott entre os três maiores doadores dos Estados Unidos, atrás apenas de Warren Buffett e Bill Gates, segundo a publicação.

Buffett já destinou cerca de US$ 65 bilhões a causas filantrópicas, enquanto Gates aparece com aproximadamente US$ 48 bilhões. Já Scott, com o novo volume de doações, ultrapassa nomes como Michael Bloomberg e George Soros em termos absolutos, embora Soros ainda lidere quando o cálculo é proporcional à própria fortuna.

Veja quem são os 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio

Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução
Ed Craven: 29 anos Fortuna: US$ 2,8 bilhões Origem da riqueza: Apostas online Cofundador do cassino digital Stake.com, que ganhou escala durante a pandemia. por Reprodução
Surya Midha: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Mercor, startup de recrutamento com uso de IA avaliada em US$ 10 bilhões. por Reprodução
Brendan Foody: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e CEO da Mercor. por Reprodução
Adarsh Hiremath Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e diretor de tecnologia da Mercor. por Reprodução
Fabian Hedin: 26 anos Fortuna: US$ 1,6 bilhão Origem da riqueza: Codificação com IA Cofundador da startup sueca Lovable, que permite criar sites e aplicativos com auxílio de inteligência artificial. por Reprodução
Michael Truell: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor, empresa de edição de código com inteligência artificial. por Reprodução
Aman Sanger: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor.trarricos que construíram riqueza própria por Reprodução
Sualeh Asif: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor por Reprodução
Arvid Lunnemark: 26 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor. por Reprodução
Luana Lopes Lara: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundadora da Kalshi, plataforma que permite apostas sobre eventos futuros, como eleições e indicadores econômicos. por Reprodução
Tarek Mansour: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundador da Kalshi. por Reprodução
Shayne Coplan: 27 anos Fortuna: US$ 1 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Fundador da Polymarket, plataforma que ganhou projeção após receber um investimento de US$ 2 bilhões da Intercontinental Exchange. por Reprodução
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Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução

As doações mais recentes foram distribuídas a cerca de 200 organizações, com foco principalmente em educação superior - incluindo universidades historicamente negras nos Estados Unidos e programas voltados a estudantes indígenas e grupos subatendidos. A área ambiental também recebeu parte relevante dos recursos, com repasses para entidades como o Global Methane Hub, a ClimateWorks Foundation e a organização Forests, People, Climate.

Conhecida por fazer doações grandes e sem restrições, Scott costuma priorizar instituições de base e, neste ciclo, manteve a tendência de apoiar organizações que já haviam recebido recursos anteriormente. Ela raramente fala publicamente sobre suas ações, limitando suas manifestações a textos publicados no site Yield Giving.

Origem da riqueza

A origem de sua fortuna está ligada à Amazon. Em 2019, após o divórcio de Jeff Bezos, ela recebeu cerca de 400 milhões de ações da empresa. Bezos, por sua vez, segue como o terceiro homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 242 bilhões.

Ainda assim, ele doou menos de um quinto do valor já destinado por Scott a causas sociais.

Ao longo dos últimos anos, a bilionária se desfez de mais de 75% das ações da Amazon que recebeu. Se tivesse mantido esses papéis, sua fortuna poderia chegar a US$ 91 bilhões. Hoje, a Forbes estima seu patrimônio em cerca de US$ 30 bilhões, abaixo do pico de US$ 59 bilhões registrado em 2021.

Diferente de outros grandes doadores, Scott não mantém uma fundação tradicional. Ela utiliza principalmente fundos aconselhados por doadores, os chamados DAFs, que permitem vantagens fiscais semelhantes às das fundações, mas com menos exigências de transparência e sem obrigação de distribuição mínima anual.

Especialistas apontam que essa estrutura também pode reduzir o impacto de impostos sobre ganhos de capital, já que as ações podem ser transferidas antes da venda. Os recursos são então reinvestidos em projetos sociais, como habitação acessível, saúde da mulher e teleterapia adaptada a diferentes contextos culturais.

“Há muitas maneiras de influenciar como nos movemos pelo mundo e onde chegamos”, escreveu Scott no anúncio. 

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