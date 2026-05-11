FILANTROPIA

Bilionária surpreende ao doar R$ 140 bilhões e abrir mão de quase metade da fortuna

Mackenzie Scott já destinou mais fortuna a causas sociais e superou nomes como Michael Bloomberg em volume de doações

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:05

Mackenzie Scott Crédito: Reprodução

A bilionária filantropa Mackenzie Scott anunciou recentemente um novo pacote de doações que soma US$ 7,2 bilhões, cerca de R$ 38,88 bilhões. Segundo a revista Forbes, esse é o maior volume anual que ela já tornou público desde que passou a divulgar suas ações filantrópicas, em 2019. A bilionária já doou mais de 46% de sua fortuna, ficando atrás apenas de George Soros entre os grandes nomes da filantropia em proporção de patrimônio.

Com o novo anúncio, o total doado ao longo da vida chegou a US$ 26 bilhões, aproximadamente R$ 140,43 bilhões. O valor coloca Scott entre os três maiores doadores dos Estados Unidos, atrás apenas de Warren Buffett e Bill Gates, segundo a publicação.

Buffett já destinou cerca de US$ 65 bilhões a causas filantrópicas, enquanto Gates aparece com aproximadamente US$ 48 bilhões. Já Scott, com o novo volume de doações, ultrapassa nomes como Michael Bloomberg e George Soros em termos absolutos, embora Soros ainda lidere quando o cálculo é proporcional à própria fortuna.

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As doações mais recentes foram distribuídas a cerca de 200 organizações, com foco principalmente em educação superior - incluindo universidades historicamente negras nos Estados Unidos e programas voltados a estudantes indígenas e grupos subatendidos. A área ambiental também recebeu parte relevante dos recursos, com repasses para entidades como o Global Methane Hub, a ClimateWorks Foundation e a organização Forests, People, Climate.

Conhecida por fazer doações grandes e sem restrições, Scott costuma priorizar instituições de base e, neste ciclo, manteve a tendência de apoiar organizações que já haviam recebido recursos anteriormente. Ela raramente fala publicamente sobre suas ações, limitando suas manifestações a textos publicados no site Yield Giving.

Origem da riqueza

A origem de sua fortuna está ligada à Amazon. Em 2019, após o divórcio de Jeff Bezos, ela recebeu cerca de 400 milhões de ações da empresa. Bezos, por sua vez, segue como o terceiro homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 242 bilhões.

Ainda assim, ele doou menos de um quinto do valor já destinado por Scott a causas sociais.

Ao longo dos últimos anos, a bilionária se desfez de mais de 75% das ações da Amazon que recebeu. Se tivesse mantido esses papéis, sua fortuna poderia chegar a US$ 91 bilhões. Hoje, a Forbes estima seu patrimônio em cerca de US$ 30 bilhões, abaixo do pico de US$ 59 bilhões registrado em 2021.

Diferente de outros grandes doadores, Scott não mantém uma fundação tradicional. Ela utiliza principalmente fundos aconselhados por doadores, os chamados DAFs, que permitem vantagens fiscais semelhantes às das fundações, mas com menos exigências de transparência e sem obrigação de distribuição mínima anual.

Especialistas apontam que essa estrutura também pode reduzir o impacto de impostos sobre ganhos de capital, já que as ações podem ser transferidas antes da venda. Os recursos são então reinvestidos em projetos sociais, como habitação acessível, saúde da mulher e teleterapia adaptada a diferentes contextos culturais.