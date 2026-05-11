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Com império de R$ 588 bilhões, empresário promete doar sua fortuna para ajudar os mais pobres

Deixar valor para os três filhos seria um "privilégio excessivo", afirma

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:00

Bill Gates
Bill Gates Crédito: Reprodução

Fundador da Microsoft, Bill Gates, 70 anos, anunciou que vai doar 99% de sua fortuna pessoal, atualmente estimada em US$ 108 bilhões (cerca de R$ 615 bilhões). Ele pretende abrir mão do dinheiro ao longo dos próximos 20 anos, através da Gates Foundation, organização que criou para combater doenças e pobreza extrema.

O bilionário também afirmou que além das suas doações à fundação, cerca de US$ 200 bilhões (R$ 1,1 trilhão) serão destinados às populações mais pobres do mundo em um trabalho a ser feito até 2045.

Veja a lista de bilionários e o valor de suas fortunas

Eduardo Saverin possui R$ 227 bilhões por Divulgação
Vicky Sarfati Safra e família possuem R$ 120,5 bilhões por Reprodução/ O Globo
Jorge Paulo Lemann tem R$ 88 bilhões por Reprodução/ Fundação Lemann
André Santos Esteves possui R$ 51 bilhões por Reprodução/ Filipe Redondo/Editora Globo
Fernando Roberto Moreira Salles acumula R$ 40,2 bilhões por Reprodução
Carlos Alberto da Veiga Sicupira possui R$ 39,1 bilhões por Reprodução
Pedro Moreira Salles possui R$ 38 bilhões por Reprodução/ CBMM
Miguel Gellert Krigsner acumula R$ 34,2 bilhões por Reprodução/ Marcos Alves / Agência O Globo
Alexandre Behring da Costa tem R$ 31 bilhões por Reprodução/ Carla Romero/Valor
Jorge Neval Moll Filho possui R$ 30,4 bilhões por Reprodução/ VEJA
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Eduardo Saverin possui R$ 227 bilhões por Divulgação

As declarações foram feitas no ano passado, durante um evento que celebrou 25 anos da fundação de Gates, criada em 2000 ao lado da então esposa, Melinda Gates. Na ocasião, Bill Gates considerou como trágica a diminuição de ajuda enviada por países ricos para governos mais pobres. Gates apontou que os cortes iriam prejudicar o combate a doenças e o esforço para reduzir a mortalidade infantil.

"Meu sonho é que, quando as pessoas leiam a palavra ‘malária’, elas se perguntem o que era isso”, afirmou Gates durante o evento.

Bill Gates já afirmou em diferentes entrevistas que seus três filhos não herdarão a maior parte de sua fortuna bilionária. Segundo o empresário, deixar grandes quantias de dinheiro para os herdeiros “não seria um favor”, pois poderia limitar a independência e a construção da própria trajetória profissional deles. Gates disse que pretende destinar boa parte do patrimônio para ações filantrópicas, enquanto os filhos receberiam apenas uma parcela considerada suficiente para terem conforto e oportunidades, mas sem transformar a herança em um “privilégio excessivo”.

Construção da fortuna

Criada em 1975 pelos jovens estudantes Bill Gates e Paul Allen, a Microsoft nasceu em uma pequena sala nos Estados Unidos com a proposta de levar a informática para dentro das casas e escritórios. O que começou como uma aposta no mercado ainda inicial dos computadores pessoais rapidamente se transformou em um império da tecnologia, impulsionado pelo crescimento do Windows e pela popularização dos PCs ao redor do mundo.

Com o passar dos anos, Bill Gates passou a se dedicar também à filantropia. Primeiro, ele criou a Fundação Bill & Melissa Gates, com a esposa, apoiando projetos das áreas de educação e saúde.

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