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Gigante sueca dos eletrodomésticos anuncia fechamento fábrica e demissão em massa em meio a reestruturação

Decisão faz parte de revisão de competitividade da operação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:11

Fábrica da Electrolux no Chile
Fábrica da Electrolux no Chile Crédito: Reprodução

A gigante sueca dos eletrodomésticos Electrolux anunciou o fechamento de sua fábrica em Santiago, no Chile, e a demissão de cerca de 400 funcionários como parte de um processo de reestruturação na América Latina. A unidade terá as atividades encerradas até o fim de abril de 2026, segundo comunicado divulgado pela companhia.

A decisão foi tomada após uma análise interna sobre a competitividade de custos da operação chilena. Com o encerramento da fábrica, a empresa estima um impacto financeiro de aproximadamente 0,5 bilhão de coroas suecas — cerca de R$ 272,5 milhões na cotação atual. Desse total, aproximadamente R$ 109 milhões correspondem a desembolsos em caixa.

Fábrica da Electrolux no Chile

Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução
Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução
Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução
Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução
Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução
Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução
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Fábrica da Electrolux no Chile por Reprodução

O valor será contabilizado como um item negativo não recorrente no resultado operacional da divisão da América Latina no primeiro trimestre de 2026. Apesar do fechamento da unidade, a Electrolux informou que continuará operando no mercado chileno. Os produtos passarão a ser abastecidos por outras fábricas do grupo e também por parceiros externos. Em nota, a companhia afirmou que seguirá oferecendo “produtos inovadores e com boa relação custo-benefício” aos consumidores do país.

A fabricante destacou ainda que o comunicado foi divulgado em conformidade com o Regulamento de Abuso de Mercado da União Europeia, legislação que obriga empresas listadas a informar fatos relevantes ao mercado financeiro. Fundada na Suécia em 1919, a Electrolux se tornou uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, dona de marcas presentes em diversos países.

A empresa atua em segmentos como geladeiras, fogões, máquinas de lavar, aspiradores e pequenos eletrodomésticos.

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Tags:

Eletrodomésticos Gigante Sueca Fechamento de Fábrica Demissão em Massa

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