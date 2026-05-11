DE SAÍDA

Gigante sueca dos eletrodomésticos anuncia fechamento fábrica e demissão em massa em meio a reestruturação

Decisão faz parte de revisão de competitividade da operação

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:11

Fábrica da Electrolux no Chile Crédito: Reprodução

A gigante sueca dos eletrodomésticos Electrolux anunciou o fechamento de sua fábrica em Santiago, no Chile, e a demissão de cerca de 400 funcionários como parte de um processo de reestruturação na América Latina. A unidade terá as atividades encerradas até o fim de abril de 2026, segundo comunicado divulgado pela companhia.

A decisão foi tomada após uma análise interna sobre a competitividade de custos da operação chilena. Com o encerramento da fábrica, a empresa estima um impacto financeiro de aproximadamente 0,5 bilhão de coroas suecas — cerca de R$ 272,5 milhões na cotação atual. Desse total, aproximadamente R$ 109 milhões correspondem a desembolsos em caixa.

Fábrica da Electrolux no Chile 1 de 6

O valor será contabilizado como um item negativo não recorrente no resultado operacional da divisão da América Latina no primeiro trimestre de 2026. Apesar do fechamento da unidade, a Electrolux informou que continuará operando no mercado chileno. Os produtos passarão a ser abastecidos por outras fábricas do grupo e também por parceiros externos. Em nota, a companhia afirmou que seguirá oferecendo “produtos inovadores e com boa relação custo-benefício” aos consumidores do país.

A fabricante destacou ainda que o comunicado foi divulgado em conformidade com o Regulamento de Abuso de Mercado da União Europeia, legislação que obriga empresas listadas a informar fatos relevantes ao mercado financeiro. Fundada na Suécia em 1919, a Electrolux se tornou uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, dona de marcas presentes em diversos países.