COMPORTAMENTO INADEQUADO

Casal é detido tentando fazer sexo nas poltronas de voo para a Argentina

Passageiros denunciaram comportamento de homem e mulher em aeronave

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:12

Episódio aconteceu em voo para Argentina Crédito: Reprodução

Um casal foi detido após protagonizar uma confusão em um voo internacional da Copa Airlines que desembarcou em Rosário, na Argentina, vindo do Panamá. Segundo relatos de passageiros, os dois tentaram manter relações sexuais nos próprios assentos da aeronave durante a viagem.

O caso aconteceu no voo CM 836, que partiu da Cidade do Panamá e chegou ao aeroporto de Rosário na madrugada deste sábado. De acordo com o jornal argentino La Nacion, os envolvidos são um homem de 55 anos e uma mulher de 60, denunciados por passageiros após serem vistos seminus dentro da cabine.

Ainda segundo a publicação, a tripulação informou que pretendia registrar uma denúncia por exibicionismo contra os passageiros. A chefe de cabine comunicou o episódio ao supervisor do voo depois de receber reclamações de outros viajantes que estavam no avião.

Antes mesmo do pouso, as autoridades foram acionadas e o Ministério Público de Rosário orientou que o casal fosse encaminhado para a delegacia responsável pela região do aeroporto internacional, localizado no bairro de Fisherton. No local, foram realizados os procedimentos previstos pelo protocolo.

Embora a legislação aeronáutica argentina não tenha uma proibição específica para relações sexuais dentro de aeronaves, a atitude pode ser enquadrada como desrespeito às normas de conduta dos passageiros e também como interferência na autoridade do comandante, responsável por manter a ordem e a segurança durante o voo.

A companhia aérea ainda poderá aplicar punições administrativas aos envolvidos. Entre as medidas possíveis estão sanções internas e até a proibição de embarque em viagens futuras, conforme informou o La Nacion.

Casos semelhantes também já foram registrados em voos na Europa. Em 2025, um casal britânico causou tumulto em um voo da EasyJet entre Londres e Alicante, na Espanha. Segundo relatos, os dois estavam alcoolizados e avisaram a outros passageiros que fariam parte do “mile high club”, expressão em inglês usada para quem faz sexo durante viagens aéreas.

Na ocasião, passageiros pediram ajuda da tripulação após o casal se trancar no banheiro da aeronave. Uma comissária tentou contato, mas não recebeu resposta, o que levou ao acionamento das autoridades do aeroporto espanhol.