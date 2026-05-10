LUTO

Morre o ator Michael Pennington, de Star Wars, aos 82 anos

Causa da morte não foi confirmada pela família

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 20:55

Michael Pennington atuou em Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi Crédito: Reprodução

O ator e diretor britânico Michael Pennington, que interpretou o comandante Moff Jerjerrod em Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada pelo jornal The Telegraph neste domingo (10). A causa da morte não foi revelada.

Além do cinema, Michael Pennington percorreu o teatro e a televisão britânica ao longo da sua carreira. Com o diretor Michael Bogdanov, fundou a English Shakespeare Company em 1986. A companhia de teatro inglesa foi criada para apresentar e promover as obras de William Shakespeare na Inglatterra e em outros países.

Seu papel mais conhecido foi em Star Wars - Episódio VI: O Retorno do Jedi, lançado em 1983, como o comandante Moff Tiaan Jerjerrod, que protagoniza diálogos marcantes com Darth Vader, interpretado por David Prowse. Em 1987, representou o papel do detetive Sherlock Holmes no filme The Return of Sherlock Holmes.