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Empresário desaparecido é identificado após restos mortais serem encontrados dentro de crocodilo

Caso aconteceu na África do Sul

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:43

Empresário desaparecido é identificado após restos mortais serem encontrados dentro de crocodilo Crédito: Reprodução / Redes sociais

As autoridades da África do Sul confirmaram que os restos mortais encontrados dentro de um crocodilo no rio Komati pertencem ao empresário português Gabriel Batista, de 59 anos, que estava desaparecido desde o fim de abril.

A identificação foi realizada por meio de exames periciais e testes de DNA, segundo informações divulgadas pelas autoridades sul-africanas.

Gabriel Batista, proprietário de um hotel na região de Gauteng, desapareceu no dia 27 de abril após tentar atravessar de carro uma ponte inundada. O veículo foi localizado pelas equipes de resgate no dia seguinte.

Crocodilo

Crocodilo por Shutterstock
Crocodilo por Shutterstock
Crocodilo por Shutterstock
Crocodilo por Shutterstock
Crocodilo por Shutterstock
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Crocodilo por Shutterstock

Os restos mortais foram encontrados em 2 de maio por uma unidade de busca e salvamento na província de Mpumalanga.

De acordo com as investigações, o crocodilo estava a cerca de 60 metros do local onde o carro do empresário ficou preso. O animal vinha sendo monitorado pelas autoridades antes de ser abatido para a realização de uma autópsia.

Dentro do crocodilo, os investigadores encontraram restos humanos, objetos pessoais e um anel com o nome de Gabriel Batista.

As autoridades informaram ainda que o estômago do animal continha seis conjuntos diferentes de restos mortais humanos, além de calçados. O governo de Portugal acompanha o caso.

Segundo autoridades locais, este é o segundo incidente semelhante registrado na região nos últimos seis meses.

Tags:

Tragédia

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