Egito vai abrir em 2026 câmara secreta lacrada há 4.500 anos dentro da Grande Pirâmide de Gizé

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Carol Neves
Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:27
O Egito anunciou que pretende revelar em 2026 o conteúdo de uma câmara secreta localizada dentro da Grande Pirâmide de Gizé. O espaço oculto, com cerca de 30 metros de comprimento, permanece fechado há mais de 4.500 anos e foi identificado com o auxílio de tecnologias modernas capazes de mapear o interior da construção sem necessidade de escavações.
A expectativa aumentou após declarações do egiptólogo Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito. Durante a Feira Internacional do Livro de Sharjah, nos Emirados Árabes, em novembro de 2025, ele afirmou que o que existe atrás da porta “vai reescrever a história das pirâmides”.
Segundo Hawass, os pesquisadores encontraram “uma câmara de 30 metros dentro da Pirâmide de Quéops, com uma porta no final”. Ele acrescentou: “No próximo ano, vamos revelar ao mundo o que está atrás dessa porta”.
Muito além das pirâmide - turismo no Egito
A estrutura, conhecida pelos cientistas como “Big Void”, foi identificada originalmente em 2017 pelo projeto ScanPyramids em um estudo publicado na revista científica Nature. O espaço fica acima da Grande Galeria, um dos corredores mais impressionantes da pirâmide.
Para localizar a cavidade, os pesquisadores utilizaram muografia, técnica que analisa partículas cósmicas capazes de atravessar pedra. Combinada com radar e ultrassom, a tecnologia permitiu criar uma espécie de “radiografia” do interior da pirâmide. Três equipes independentes chegaram ao mesmo resultado, reforçando a credibilidade da descoberta.
“O fato de a câmara ser grande o suficiente para abrigar várias pessoas torna a descoberta especialmente notável”, afirmou o pesquisador Christian Große.
Antes do anúncio do “Big Void”, apenas cinco grandes espaços internos da Grande Pirâmide eram conhecidos oficialmente. As descobertas feitas em 2017 e 2023 foram as primeiras grandes estruturas encontradas no monumento desde o século XIX.
Em 2023, a mesma equipe revelou outro achado: um corredor oculto de cerca de nove metros escondido atrás da face norte da pirâmide. Os cientistas conseguiram acessar o local usando um pequeno endoscópio inserido entre blocos de pedra, registrando imagens inéditas do interior da estrutura.
O sucesso dessa operação aumentou a confiança dos pesquisadores na possibilidade de explorar a câmara maior prevista para 2026.
Apesar da expectativa mundial, Hawass afirmou que qualquer revelação dependerá primeiro de análise científica detalhada. Segundo ele, a investigação será conduzida com base em estudos técnicos e sensores não invasivos.
Entre as hipóteses discutidas pelos especialistas estão uma possível câmara funerária escondida, uma estrutura criada para aliviar o peso sobre a Grande Galeria ou até um espaço arquitetônico ainda desconhecido pela arqueologia.
Hawass também comentou desejos pessoais ligados à descoberta. “Minha esperança é descobrir a tumba de Imhotep, o arquiteto da primeira pirâmide, e a tumba da rainha Nefertiti”, declarou.
O paradeiro da tumba de Imhotep nunca foi confirmado oficialmente. Já Nefertiti continua sendo uma das figuras mais misteriosas do Egito Antigo, com local de sepultamento desconhecido até hoje.
História
A Grande Pirâmide foi construída durante o reinado do faraó Khufu, conhecido como Quéops, por volta de 2600 a.C. O monumento possui cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra e chegou originalmente a 146 metros de altura.
O governo egípcio também vê a exploração da câmara como uma oportunidade de impulsionar o turismo arqueológico. O interesse internacional cresceu ainda mais após a inauguração do Grand Egyptian Museum em 2025, complexo que reúne milhares de peças do tesouro de Tutancâmon.
Até o momento, o relatório científico prometido para 2026 ainda não foi divulgado. A data oficial da abertura da câmara deverá ser confirmada pelas autoridades egípcias e pelos responsáveis do projeto ScanPyramids.