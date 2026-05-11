MUNDO ANTIGO

Egito vai abrir em 2026 câmara secreta lacrada há 4.500 anos dentro da Grande Pirâmide de Gizé

Espaço de 30 metros identificado por tecnologia avançada pode esconder descoberta histórica e reacender mistérios

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:27

Pirâmides do Egito Crédito: Reprodução

O Egito anunciou que pretende revelar em 2026 o conteúdo de uma câmara secreta localizada dentro da Grande Pirâmide de Gizé. O espaço oculto, com cerca de 30 metros de comprimento, permanece fechado há mais de 4.500 anos e foi identificado com o auxílio de tecnologias modernas capazes de mapear o interior da construção sem necessidade de escavações.

A expectativa aumentou após declarações do egiptólogo Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito. Durante a Feira Internacional do Livro de Sharjah, nos Emirados Árabes, em novembro de 2025, ele afirmou que o que existe atrás da porta “vai reescrever a história das pirâmides”.

Segundo Hawass, os pesquisadores encontraram “uma câmara de 30 metros dentro da Pirâmide de Quéops, com uma porta no final”. Ele acrescentou: “No próximo ano, vamos revelar ao mundo o que está atrás dessa porta”.

Muito além das pirâmide - turismo no Egito 1 de 14

A estrutura, conhecida pelos cientistas como “Big Void”, foi identificada originalmente em 2017 pelo projeto ScanPyramids em um estudo publicado na revista científica Nature. O espaço fica acima da Grande Galeria, um dos corredores mais impressionantes da pirâmide.

Para localizar a cavidade, os pesquisadores utilizaram muografia, técnica que analisa partículas cósmicas capazes de atravessar pedra. Combinada com radar e ultrassom, a tecnologia permitiu criar uma espécie de “radiografia” do interior da pirâmide. Três equipes independentes chegaram ao mesmo resultado, reforçando a credibilidade da descoberta.

“O fato de a câmara ser grande o suficiente para abrigar várias pessoas torna a descoberta especialmente notável”, afirmou o pesquisador Christian Große.

Antes do anúncio do “Big Void”, apenas cinco grandes espaços internos da Grande Pirâmide eram conhecidos oficialmente. As descobertas feitas em 2017 e 2023 foram as primeiras grandes estruturas encontradas no monumento desde o século XIX.

Em 2023, a mesma equipe revelou outro achado: um corredor oculto de cerca de nove metros escondido atrás da face norte da pirâmide. Os cientistas conseguiram acessar o local usando um pequeno endoscópio inserido entre blocos de pedra, registrando imagens inéditas do interior da estrutura.

O sucesso dessa operação aumentou a confiança dos pesquisadores na possibilidade de explorar a câmara maior prevista para 2026.

Apesar da expectativa mundial, Hawass afirmou que qualquer revelação dependerá primeiro de análise científica detalhada. Segundo ele, a investigação será conduzida com base em estudos técnicos e sensores não invasivos.

Entre as hipóteses discutidas pelos especialistas estão uma possível câmara funerária escondida, uma estrutura criada para aliviar o peso sobre a Grande Galeria ou até um espaço arquitetônico ainda desconhecido pela arqueologia.

Hawass também comentou desejos pessoais ligados à descoberta. “Minha esperança é descobrir a tumba de Imhotep, o arquiteto da primeira pirâmide, e a tumba da rainha Nefertiti”, declarou.

O paradeiro da tumba de Imhotep nunca foi confirmado oficialmente. Já Nefertiti continua sendo uma das figuras mais misteriosas do Egito Antigo, com local de sepultamento desconhecido até hoje.

História

A Grande Pirâmide foi construída durante o reinado do faraó Khufu, conhecido como Quéops, por volta de 2600 a.C. O monumento possui cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra e chegou originalmente a 146 metros de altura.

O governo egípcio também vê a exploração da câmara como uma oportunidade de impulsionar o turismo arqueológico. O interesse internacional cresceu ainda mais após a inauguração do Grand Egyptian Museum em 2025, complexo que reúne milhares de peças do tesouro de Tutancâmon.