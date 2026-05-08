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Ministério da Saúde diz que surto de Hantavírus no navio não representa risco para o Brasil

Casos confirmados no país não tem relação com os do cruzeiro monitorado pela Organização Mundial da Saúde. Ministério da Saúde mantém monitoramento constante da doença que registrou tendência de queda com 35 casos em 2025

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 21:23

Cruzeiro de luxo registra mortes por vírus raro em alto-mar
Cruzeiro de luxo registra mortes por vírus raro em alto-mar Crédito: Divulgação/Oceanwide Expeditions

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (8) que o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo, segundo avaliação mais recente da Organização Mundial da Saúde. O surto com casos confirmados e suspeitos em passageiros de um navio com histórico de circulação na América do Sul está sendo investigado sem impacto direto para o Brasil até o momento.

Não há registro da circulação do genótipo Andes no Brasil, variante relacionada ao episódio raro de transmissão interpessoal registrados na Argentina e no Chile, e que está em circulação no navio. Os casos humanos no Brasil não apresentam transmissão entre pessoas. Até o momento, o país identificou nove genótipos de Orthohantavírus em roedores silvestres, e nenhuma transmissão entre pessoas.

Veja como é o cruzeiro de luxo que registrou mortes por vírus raro em alto-mar

O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius se apresenta como um navio de turismo mais flexível, avançado e inovador nas regiões polares por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Embarcação foi totalmente otimizada para viagens exploratórias que proporcionam o máximo contato direto com o Ártico e a Antártica por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Cruzeiro de luxo registra mortes por vírus raro em alto-mar por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Cabines amplas e com enormes janelas tornam a viagem ainda mais espetacular  por Divulgação/Oceanwide Expeditions
As expedições atraem viajantes independentes de todo o mundo, caracterizados por um forte interesse em explorar regiões remotas por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius oferece acomodações de alta qualidade para 170 passageiros em seis suítes grandiosas com varanda (27 metros quadrados), por Divulgação/Oceanwide Expeditions
A embarcação utiliza frota de botes infláveis de casco rígido, que garantem desembarques rápidos e seguros para os passageiros por Divulgação/Oceanwide Expeditions
São 70 tripulantes e funcionários (incluindo equipe de expedição e de hotel) à disposição dos passageiros por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Os passageiros em uma viagem típica têm entre 30 e 80 anos, com a maioria geralmente entre 45 e 65 anos por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Um dos decks conta com um amplo salão de observação e uma sala de palestras separada por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius utiliza iluminação LED, aquecimento a vapor, tintas e lubrificantes biodegradáveis e sistemas de gerenciamento de energia de última geração que mantêm o consumo de combustível e os níveis de CO2 no mínimo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions

Os dois casos confirmados de Hantavírus no Paraná não têm qualquer relação com a situação internacional atualmente monitorada pela Organização Mundial da Saúde. No ano passado, o Brasil registrou 35 casos da doença. Em 2026, até o momento, sete casos foram confirmados.

Especialistas destacam que a transmissão entre pessoas do hantavírus do tipo Andes é considerada limitada e costuma ocorrer em contatos próximos e prolongados. Apesar disso, ambientes como navios de cruzeiro exigem atenção devido à grande circulação de pessoas e ao compartilhamento de espaços fechados. Até o momento, as medidas de isolamento e controle adotadas pelas autoridades sanitárias internacionais são adequadas para reduzir o risco de disseminação.

A hantavirose é uma zoonose viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), doença que pode comprometer pulmões e coração. O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados, especialmente pela inalação de partículas presentes no ambiente contaminado.

No país, a hantavirose é uma doença de notificação compulsória há mais de duas décadas, permitindo o monitoramento contínuo dos casos humanos e dos genótipos virais circulantes.

Cenário epidemiológico no Brasil

Desde a identificação da doença no Brasil, em 1993, até dezembro de 2025, foram confirmados 2.412 casos e 926 óbitos. Os dados recentes apontam tendência de redução. Em 2025, o país registrou 35 casos e 15 óbitos, menor número desde o início da série histórica recente. Em 2026, até o momento, foram confirmados sete casos, sem relação com a situação internacional

O Ministério da Saúde mantém vigilância contínua em todo o território nacional, com ações de controle ambiental, orientação à população e monitoramento epidemiológico.

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