JUSTIÇA

Estudante de jornalismo preso por pornografia infantil é solto em Salvador

Danrley Souza Lessa foi denunciado pelo Esporte Clube Bahia



Millena Marques

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 21:26

Suspeito foi preso em Brotas Crédito: Reprodução/Redes sociais

O estudante de jornalismo Danrley Souza Lessa que foi preso por produção e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil foi solto nesta sexta-feira (8), em Salvador. Ele vai responder ao processo em liberdade após a Justiça conceder habeas corpus em favor da defesa.

Danrley é torcedor conhecido do Esporte Clube Bahia, que foi responsável por apresentar a denúncia. "O caso foi devidamente apurado e encaminhado às autoridades competentes, com total colaboração com o poder público. O Bahia aguarda a devida solução do caso e segue atento aos desdobramentos", informou o time nas redes sociais.

Quem é Danrley Souza Lessa 1 de 4

Ao menos quatro vítimas, que têm entre 14 e 17 anos, denunciaram o homem à polícia. As investigações tiveram início em 2024 e apontaram que Danrley aliciava os jovens para fins libidinosos, incluindo a produção e o armazenamento de material envolvendo cenas de nudez.

Durante a prisão, os policiais apreenderam dois celulares com vasta quantidade de vídeos e fotografias. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).