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Estudante de jornalismo preso por pornografia infantil é solto em Salvador

Danrley Souza Lessa foi denunciado pelo Esporte Clube Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Millena Marques

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 21:26

Suspeito foi preso em Brotas
Suspeito foi preso em Brotas Crédito: Reprodução/Redes sociais

O estudante de jornalismo Danrley Souza Lessa que foi preso por produção e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil foi solto nesta sexta-feira (8), em Salvador. Ele vai responder ao processo em liberdade após a Justiça conceder habeas corpus em favor da defesa.

Danrley é torcedor conhecido do Esporte Clube Bahia, que foi responsável por apresentar a denúncia. "O caso foi devidamente apurado e encaminhado às autoridades competentes, com total colaboração com o poder público. O Bahia aguarda a devida solução do caso e segue atento aos desdobramentos", informou o time nas redes sociais.

Quem é Danrley Souza Lessa

Danrley Souza Lessa é estudante de jornalismo e designer gráfico por Reprodução
Policiais apreenderam apreenderam dois celulares com vasta quantidade de vídeos e fotografias na casa do suspeito, em Brotas por Divulgação/PC
Segundo a polícia, Danrley se aproveitava da proximidade com o time para aliciar crianças e adolescentes por Reprodução
Ao menos quatro vítimas denunciaram o homem à polícia  por Reprodução
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Danrley Souza Lessa é estudante de jornalismo e designer gráfico por Reprodução

Ao menos quatro vítimas, que têm entre 14 e 17 anos, denunciaram o homem à polícia. As investigações tiveram início em 2024 e apontaram que Danrley aliciava os jovens para fins libidinosos, incluindo a produção e o armazenamento de material envolvendo cenas de nudez.

Durante a prisão, os policiais apreenderam dois celulares com vasta quantidade de vídeos e fotografias. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

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Nas redes sociais, Danrley se identifica como estudante de jornalismo, designer gráfico e torcedor do Bahia. O CORREIO não conseguiu localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto.

Tags:

Salvador Pornografia Estudante

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