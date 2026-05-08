EDUCAÇÃO

Universidade para Todos abre inscrições para 300 vagas remanescentes na Bahia; saiba como participar

Oportunidades são para o interior do estado

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:16

Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT) Crédito: Danilo Oliveira/Ascom Uneb

O Programa Universidade para Todos (UPT) está com inscrições abertas para 300 vagas remanescentes destinadas a estudantes do interior da Bahia. Os interessados devem realizar a matrícula no portal oficial do programa.

Gratuito, o curso tem como público-alvo estudantes que pretendem ingressar no ensino superior. As vagas serão ofertadas presencialmente nos municípios de Feira de Santana, Santo Estevão, Irará, Coração de Maria e Santa Bárbara.

Os candidatos podem se inscrever até o preenchimento total das vagas.