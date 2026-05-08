Universidade para Todos abre inscrições para 300 vagas remanescentes na Bahia; saiba como participar

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Millena Marques
Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:16
O Programa Universidade para Todos (UPT) está com inscrições abertas para 300 vagas remanescentes destinadas a estudantes do interior da Bahia. Os interessados devem realizar a matrícula no portal oficial do programa.
Gratuito, o curso tem como público-alvo estudantes que pretendem ingressar no ensino superior. As vagas serão ofertadas presencialmente nos municípios de Feira de Santana, Santo Estevão, Irará, Coração de Maria e Santa Bárbara.
Os candidatos podem se inscrever até o preenchimento total das vagas.
O programa atende estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública e também egressos, com foco no fortalecimento da preparação acadêmica.