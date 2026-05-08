CULTURA

Bell Marques, Belo, Ludmilla e mais: Festival de Inverno da Bahia anuncia novas atrações

Festival acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:42

Festival de Inverno Bahia Crédito: Divulgação

O Festival de Inverno Bahia anunciou novos nomes para a edição de 2026. Entre os confirmados estão: Zé Ramalho, Bell Marques, Belo, Henry Freitas, Ludmilla e Wesley Safadão. A divulgação foi feita nesta sexta-feira (8).

Além deles, Maria Bethânia, Marcelo Falcão e o projeto Dominguinho também estarão na grade do festival, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Zé Ramalho, Bell Marques, Belo, Henry Freitas e Ludmilla cantarão pela primeira vez no evento.

A 20ª edição do Festival de Inverno Bahia tem, pelo segundo ano consecutivo, a parceria entre Salvador Produções e Bahia Eventos na realização do festival, repetindo a dobradinha de sucesso que vem marcando o verão com o Festival de Verão Salvador.

O FIB trará, mais uma vez, além dos grandes shows, ativações dos patrocinadores e parceiros, que estarão espalhados por todo o o Parque Teopompo de Almeida e serão uma atração à parte para o público. Além das ativações, a gastronomia também estará presente no Festival, levando o melhor da culinária local e regional para os conquistenses e visitantes.