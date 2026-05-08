CAPITAL BAIANA

São João do Parque de Exposições é cancelado em 2026

Festas devem ser distribuídas em mais bairros de Salvador

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:21

São João no Parque de Exposições Crédito: Matheus Landim/GOVBA

O Governo do Estado da Bahia informou que o São João do Parque de Exposições não acontecerá neste ano. A informação foi confirmada Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) nesta sexta-feira (8).

Em nota, a Sufotur informou que o objetivo é promover o São João mais perto dos bairros. "A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade", diz trecho do comunicado.

O texto ainda diz que o São João da Bahia, que é promovido pelo governo estadual, acontecerá nos bairros de Pelourinho, Paripe, Periperi, Nordeste de Amaralina e Itapuã. Outros locais devem ser divulgados em breve.

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia 1 de 11

"O planejamento também amplia o apoio aos festejos no interior da Bahia, consolidando a tradição junina nos municípios, movimentando o turismo, a economia e a cultura durante o período", diz outro trecho.