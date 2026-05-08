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São João do Parque de Exposições é cancelado em 2026

Festas devem ser distribuídas em mais bairros de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:21

São João no Parque de Exposições
São João no Parque de Exposições Crédito: Matheus Landim/GOVBA

O Governo do Estado da Bahia informou que o São João do Parque de Exposições não acontecerá neste ano. A informação foi confirmada Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) nesta sexta-feira (8).

Em nota, a Sufotur informou que o objetivo é promover o São João mais perto dos bairros. "A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de deslocamentos para outros pontos da cidade", diz trecho do comunicado.

O texto ainda diz que o São João da Bahia, que é promovido pelo governo estadual, acontecerá nos bairros de Pelourinho, Paripe, Periperi, Nordeste de Amaralina e Itapuã. Outros locais devem ser divulgados em breve.

Artistas com os cachês mais caro do São João 2025 na Bahia

Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram
Jorge e Mateus: R$ 900 mil por Divulgação
Nattan: R$ 900 mil por Kaio Cesar e Ricardo Henri
Ana Castela: R$ 805 mil por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano: R$ 804 mil por Reprodução/Redes Sociais
Simone Mendes: R$ 800 mil por Reprodução | Instagram
Leonardo: R$ 800 mil por Reprodução
Bruno e Marrone: R$ 784 mil por Reprodução/Redes sociais
Maiara e Maraísa: R$ 754 mil por @gabiidemorais
Alok: R$ 750 mil por Caio e Thiago Duran/Camarote Salvador
Ivete Sangalo: R$ 750 mil por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
1 de 11
Wesley Safadão: R$ 1,1 milhão por Reprodução/Instagram

"O planejamento também amplia o apoio aos festejos no interior da Bahia, consolidando a tradição junina nos municípios, movimentando o turismo, a economia e a cultura durante o período", diz outro trecho.

O convênio com as prefeituras para os festejos juninos, em 2026, determinou que, ao menos, 25% dos recursos para contratações artísticas sejam destinados ao forró tradicional e seus subgêneros.

Tags:

Salvador são João na Bahia Parque de Exposições

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