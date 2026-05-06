EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com vagas a partir do ensino fundamental e salários de até R$ 15,6 mil

Oportunidades são para atuar na Prefeitura de Paula de Freitas, no Paraná

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:47

Concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Paula Freitas, no Paraná, abriu inscrições para o Concurso Público nº 01/2026, destinado ao preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame será realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro (FAU) e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, entre as 9h do dia 7 de maio e as 23h59 do dia 31 de maio de 2026. As taxas variam conforme o nível de escolaridade do cargo, sendo de R$ 90 para funções de níveis fundamental e médio/técnico e de R$ 130 para cargos de nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 1º de junho de 2026.

Concurso de Paula de Freitas 1 de 5

O concurso oferece vagas imediatas em diferentes áreas da administração municipal. Entre os cargos de nível superior estão oportunidades para assistente social, auditor fiscal da receita municipal, auditor interno, fiscal de obras e serviços, médicos de diversas especialidades, pedagogo social, professores, entre outros. Os salários chegam a R$ 15.686,59 para funções da área médica.

No nível médio e técnico, há vagas para mecânico, motorista, operador de máquinas, professores, técnico agrícola, técnico de enfermagem e técnico em higiene dental. Já para o nível fundamental, o edital contempla cargos como atendente social, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, vigia e zelador.

Entre os destaques do edital estão as quatro vagas imediatas para motorista, duas para operador de máquinas, quatro para auxiliar de serviços gerais e três para professor de ensino fundamental. Também há vagas imediatas para médico clínico geral, médico pediatra, médico ginecologista/obstetra, médico PSF, auditor interno e auditor fiscal.

O processo seletivo contará com diferentes etapas, conforme o cargo escolhido. Todos os candidatos serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Além da prova objetiva, alguns cargos terão etapas complementares. Os cargos da área de educação e pedagogo social contarão com prova de títulos. Já os candidatos aos cargos de mecânico, motorista e operador de máquinas passarão por prova prática. Para auxiliar de serviços gerais, haverá teste de aptidão física.