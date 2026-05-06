CAMAÇARI

Na semana do Dia das Mães, empresa promove feira comunitária e impulsiona empreendedorismo feminino

Evento na unidade de Químicos 1 deu visibilidade e incrementou renda de 24 artesãs e empreendedoras

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:26

Nos estandes, os clientes tiveram à disposição uma grande variedade de produtos Crédito: Damilla Carmo / Divulgação

A unidade de Químicos 1 (Q1) da Braskem, localizada no Polo Industrial de Camaçari, recebeu na manhã desta quarta-feira (6) a 3ª edição da Feira de Empreendedorismo Comunitário. Instaladas no hall do refeitório da unidade, área de grande circulação, 24 artesãs e empreendedoras puderam vender seus produtos, aproveitando a proximidade do Dia das Mães. Nos estandes, os clientes tiveram à disposição uma grande variedade de produtos, como artesanato, arranjos florais, peças em macramê e de bordado, bijuterias, além de quitutes como bolos, geleias e sequilhos.

As empreendedoras, todas moradoras de localidades vizinhas às operações da Braskem, como Camaçari, Dias d’Ávila, Simões Filho e Candeias, aprovaram mais uma edição da feira e destacaram a importância da iniciativa. Uma delas foi a artesã Mônica Monteiro dos Santos, integrante da Associação das Rendeiras de Dias d’Ávila (Rendavan). “É o terceiro ano que venho e, a cada ano, é uma expectativa muito grande. Já tenho uma cartela de clientes desde o primeiro ano, e desta vez atendi mais de 30 clientes. Foi muito gratificante o acolhimento”, destacou.