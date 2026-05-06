SEMANA S

Grandes executivos falam sobre empreendedorismo

Evento na Casa do Comércio vai debater inovação, inteligência artificial, tendências de mercado e oportunidades de negócios

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:03

Cássio Campos, diretor executivo de Cloud & AI da Microsoft Brasil Crédito: Divulgação

A Casa do Comércio será palco de um dos principais encontros voltados ao setor produtivo baiano neste ano. No próximo dia 15 de maio, primeiro dia da Semana S, o Teatro Sesc contará com lideranças de empresas como o iFood, Heineken e Microsoft Brasil, além de um painel sobre turismo, com representantes do setor privado e poder público.

Inovação, inteligência artificial, tendências de mercado e oportunidades de negócios estarão na pauta do evento promovido pelo Sistema Comércio BA -Fecomércio, Sesc e Senac.

A programação terá início às 9h com credenciamento e abertura institucional. Um dos destaques da manhã será o painel “Vai Turismo!”, que vai discutir estratégias e perspectivas para o segmento na Bahia, com mediação da turismóloga e apresentadora do Metrópole Turismo, Lara Kertesz. O empresário baiano Maurício Magalhães, CEO da Mundo Real; Isaac Edington, presidente da Saltur – Salvador Turismo; Luciana Villas-Bôas, CEO da Premium Entretenimento; e Antonio Barretto Jr, diretor do Grupo Prima/Destino Baixio, integram o painel.

Na sequência, o diretor executivo de Cloud & AI da Microsoft Brasil, Cássio Campos, discorrerá sobre “O futuro do Varejo com a Inteligência Artificial”.Cássio é o líder da área de especialistas em soluções na Microsoft, responsável pela organização de vendas em Cloud, Data, IA e Modernização de Aplicações para o Brasil. Atua em estreita colaboração com grandes clientes corporativos e parceiros para impulsionar transformações orientadas por IA, apoiando organizações na modernização de plataformas e na geração de impacto real nos negócios por meio das tecnologias Microsoft.

Às 14h, o palco recebe a apresentação de Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto & Sustentabilidade do iFood. Também é conselheira do Fórum Econômico Mundial e da Unicef. Foi reconhecida como uma das Mulheres Mais Poderosas do Brasil pela Forbes Brasil em 2026 e integra a lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina da Bloomberg Línea. Autora e investidora, possui trajetória internacional, incluindo passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde atuou em projetos de equidade em mais de 20 países da América Latina e do Caribe.

Para a palestra de encerramento, a Semana S recebe Maurício Giamellaro, CEO da Heineken, que compartilhará experiências à frente de uma das maiores empresas do setor de bebidas do mundo. Mauricio acumula mais de 25 anos de carreira, iniciada como vendedor de rota no Vale do Paraíba em1993. O que mais valoriza em sua trajetória é a conexão com pessoas, ouvindo suas histórias e aspirações.

Há mais de 4 anos, Giamellaro está na liderança do Grupo Heineken no Brasil, uma das maiores cervejarias do país, guiada pelo propósito de criar momentos de verdadeira união. Em 2025, Mauricio foi destaque no prêmio "Executivo de Valor". Iniciativa do Jornal Valor Econômico que reconhece e premia líderes empresariais de em diversos setores da economia. Sua atuação reflete o compromisso com causas socioambientais que promovem um mundo mais sustentável e responsável.