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Prefeitura abre processo seletivo com 168 vagas e salários de até R$ 6,6 mil a partir do ensino fundamental

Oportunidades são para atuar em Maringá, no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:21

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Maringá, no norte central do Paraná, abriu um processo seletivo com mais de 160 vagas, além de cadastro reserva, para reforçar equipes em diferentes áreas da administração municipal. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam conforme a função e a carga horária, podendo chegar a R$ 6.672,92. As jornadas de trabalho vão de 30 a 40 horas semanais. O período de contrato será válido por até 24 meses.

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Para o nível fundamental, estão previstas 60 vagas para as funções de auxiliar operacional, sendo 40 para o público feminino e 20 para o masculino. Já para o nível médio, o edital contempla cargos como agente administrativo (40 vagas), cuidador infantil (50) e educador de base (18). Para quem possui ensino superior, há formação de cadastro reserva para funções como assistente social, educador social e psicólogo.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 23 de abril e 7 de maio. O edital também prevê período para solicitação de isenção da taxa de inscrição entre esta quinta, 23, e domingo, 26. A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise de currículo e títulos.

O cronograma seletivo inclui ainda etapas como heteroidentificação, publicação de resultados preliminares, período de recursos e homologação final, prevista para o dia 18 de junho.

Tags:

Emprego Concurso Público

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