EMPREGO

Prefeitura abre processo seletivo com 168 vagas e salários de até R$ 6,6 mil a partir do ensino fundamental

Oportunidades são para atuar em Maringá, no Paraná

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:21

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Maringá, no norte central do Paraná, abriu um processo seletivo com mais de 160 vagas, além de cadastro reserva, para reforçar equipes em diferentes áreas da administração municipal. Há vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam conforme a função e a carga horária, podendo chegar a R$ 6.672,92. As jornadas de trabalho vão de 30 a 40 horas semanais. O período de contrato será válido por até 24 meses.

Para o nível fundamental, estão previstas 60 vagas para as funções de auxiliar operacional, sendo 40 para o público feminino e 20 para o masculino. Já para o nível médio, o edital contempla cargos como agente administrativo (40 vagas), cuidador infantil (50) e educador de base (18). Para quem possui ensino superior, há formação de cadastro reserva para funções como assistente social, educador social e psicólogo.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 23 de abril e 7 de maio. O edital também prevê período para solicitação de isenção da taxa de inscrição entre esta quinta, 23, e domingo, 26. A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise de currículo e títulos.