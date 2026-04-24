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Prefeitura anuncia concurso público com 545 vagas e salários de até R$ 3,9 mil para ensino médio

Inscrições começam no dia 5 de maio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:59

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público
Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público Crédito: TRE-MT

A Prefeitura de São José de Ribamar, no norte do Maranhão, anunciou um concurso público com 545 vagas para os cargos de Guarda Municipal, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias e salários de até R$ 3,9 mil.

As inscrições começarão no dia 5 de maio e vão até o dia 5 de junho de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto JKMA, com taxa de R$ 115 para todos os cargos. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho de 2026.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

São 425 vagas para a área de saúde e os cargos da área da saúde oferecem salário base de R$ 3.242, com jornada de 40 horas semanais. É exigido ensino médio completo.

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Para guarda municipal são 120 vagas, e o salário base é de R$ 3.953,60, também com carga horária de 40 horas semanais. É necessário ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.

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Emprego Concurso Público

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