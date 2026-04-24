OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 545 vagas e salários de até R$ 3,9 mil para ensino médio

Inscrições começam no dia 5 de maio

Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:59

Sem o comprovante de pagamento da multa, o cidadão fica impedido de emitir passaporte e de tomar posse em cargos conquistados via concurso público Crédito: TRE-MT

A Prefeitura de São José de Ribamar, no norte do Maranhão, anunciou um concurso público com 545 vagas para os cargos de Guarda Municipal, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias e salários de até R$ 3,9 mil.

As inscrições começarão no dia 5 de maio e vão até o dia 5 de junho de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto JKMA, com taxa de R$ 115 para todos os cargos. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho de 2026.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

São 425 vagas para a área de saúde e os cargos da área da saúde oferecem salário base de R$ 3.242, com jornada de 40 horas semanais. É exigido ensino médio completo.