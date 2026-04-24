Prefeitura anuncia concurso público com 545 vagas e salários de até R$ 3,9 mil para ensino médio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:59
A Prefeitura de São José de Ribamar, no norte do Maranhão, anunciou um concurso público com 545 vagas para os cargos de Guarda Municipal, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias e salários de até R$ 3,9 mil.
As inscrições começarão no dia 5 de maio e vão até o dia 5 de junho de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto JKMA, com taxa de R$ 115 para todos os cargos. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho de 2026.
Concurso público - quais pagam maiores salários
São 425 vagas para a área de saúde e os cargos da área da saúde oferecem salário base de R$ 3.242, com jornada de 40 horas semanais. É exigido ensino médio completo.
Para guarda municipal são 120 vagas, e o salário base é de R$ 3.953,60, também com carga horária de 40 horas semanais. É necessário ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.