Multinacional abre 200 vagas imediatas com salários de até R$ 2,8 mil em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:49
A multinacional Konecta abriu 200 vagas imediatas de emprego, com salários de até R$ 2,8 mil, em Salvador.
Há oportunidades para os cargos de operador, instrutor e supervisor de teleatendimento.
Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026
Os contratados terão a: vale-transporte; vale-refeição; convênio médico e odontológico; seguro de vida; auxílio-creche; TotalPass; e parceria com faculdades.
As inscrições podem ser feitas por meio do portal oficial de recrutamento da empresa.