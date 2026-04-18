EMPREGO

Multinacional abre 200 vagas imediatas com salários de até R$ 2,8 mil em Salvador

Há oportunidades para os cargos de operador, instrutor e supervisor de teleatendimento

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:49

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A multinacional Konecta abriu 200 vagas imediatas de emprego, com salários de até R$ 2,8 mil, em Salvador.

Há oportunidades para os cargos de operador, instrutor e supervisor de teleatendimento.

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Os contratados terão a: vale-transporte; vale-refeição; convênio médico e odontológico; seguro de vida; auxílio-creche; TotalPass; e parceria com faculdades.