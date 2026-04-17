OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 300 vagas imediatas e salários de R$ 5,1 mil

Inscrições começam em 22 de abril e seguem até 21 de maio pela internet

Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:32

Vagas são para a Prefeitura de Ji-Paraná Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Ji-Paraná, em Rondônia, anunciou a abertura de um novo concurso voltado para as áreas de saúde e educação. O certame disponibiliza mais de 300 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para futuras convocações. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 5,1 mil.

O período de inscrições será realizado exclusivamente pela internet, com início em 22 de abril e encerramento em 21 de maio de 2026. Já a relação de candidaturas homologadas e não homologadas está prevista para ser divulgada a partir do dia 5 de junho, data em que também será aberto o prazo para interposição de recursos.

Vagas e salários foram divulgados; passe para o lado para conferir 1 de 5

Além do preenchimento das vagas imediatas, o cadastro reserva permitirá que novos aprovados sejam chamados conforme a demanda da administração municipal ao longo da validade do concurso. O processo de seleção contará com prova objetiva para todos os cargos. Para funções de nível superior, haverá ainda etapa de avaliação de títulos. A banca organizadora é o Instituto Consulplan, acesse o edital através deste link.