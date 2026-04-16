EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com mais de 1,5 mil vagas imediatas e salários de até R$ 9 mil

Inscrições seguem até 14 de maio

Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:50

Inscrições já estão abertas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Senador Canedo abriu concurso público com 1.502 vagas imediatas e 4.506 para cadastro reserva, somando mais de 6 mil oportunidades em diferentes áreas da administração municipal. Os cargos são destinados a candidatos de níveis médio e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68. A jornada de trabalho pode chegar a 40 horas semanais, a depender da função.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás.

Concurso Senador Canedo: veja cargos e condições 1 de 5

Entre os cargos com maior número de vagas estão agente educacional, com 852 oportunidades imediatas, professor pedagogo, com 250 vagas, e técnico de enfermagem, com 80 vagas. O edital também contempla funções nas áreas administrativa, saúde, educação, fiscalização e controle interno.

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, com caráter eliminatório e classificatório. Para funções de nível superior, haverá também prova discursiva. Já os cargos do magistério contarão ainda com prova de títulos e redação.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para os dias 14 e 21 de junho. A avaliação objetiva será formada por questões de múltipla escolha, com quatro alternativas, e exigirá aproveitamento mínimo de 50% para aprovação. A quantidade de questões varia conforme o nível do cargo, sendo maior para funções de nível superior.

Para os cargos de nível superior, exceto professores, a prova discursiva será aplicada no mesmo dia da objetiva e avaliará conhecimentos específicos e domínio da norma culta da língua portuguesa. Nos cargos do magistério, a redação irá analisar a capacidade de argumentação, organização textual e uso correto da linguagem.