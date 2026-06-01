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Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários de até R$ 21 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:03

TJ-CE abriu vagas em novo concurso
TJ-CE abriu vagas em novo concurso Crédito: Reprodução

A segunda-feira (25) começou com uma série de oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público. Prefeituras e órgãos públicos de diferentes estados estão com concursos públicos e processos seletivos abertos, somando mais de mil vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos estabelecidos em cada edital, já que as inscrições possuem datas específicas e procedimentos distintos. Em algumas seleções, o cadastro é feito exclusivamente pela internet.

Confira abaixo a lista completa de concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas reunida pelo CORREIO.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal)

Vagas: 16

Salário: até R$ 5,7 mil

Inscrições: até 15 de junho

Taxa: entre R$ 115

Banca: Cebraspe

Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL)

Vagas: 116

Salário: até R$ 7,8 mil

Inscrições: até 9 de junho

Taxa: entre R$ 150

Banca: Cebraspe

Prefeitura de Santa Filomena

Vagas: 209

Salário: até R$

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 75 e R$ 120

Banca: IDHTEC

Vagas na Prefeitura de Santa Filomena

Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução
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Vagas na Prefeitura de Santa Filomena por Reprodução

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Vagas: 24

Salário: até R$ R$ 8 mil

Inscrições: até 22 de junho

Taxa: entre R$ 100 e R$ 130

Banca: Fundação Carlos Chagas

TJ-CE abriu vagas em novo concurso

TJ-CE abriu vagas em novo concurso por Reprodução
TJ-CE abriu vagas em novo concurso por Reprodução
TJ-CE abriu vagas em novo concurso por Reprodução
TJ-CE abriu vagas em novo concurso por Reprodução
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TJ-CE abriu vagas em novo concurso por Reprodução

Prefeitura de Campina Grande

Vagas: 955

Salário: até R$ 8,8 mil

Inscrições: até 15 de junho

Taxa: entre R$ 110 ou R$ 150

Banca: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan)

Concurso de Prefeitura de Campina Grande

Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução
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Concurso de Prefeitura de Campina Grande por Reprodução

Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos

Vagas: 168

Salário: até R$ R$ 7,4 mil

Inscrições: até 15 de junho

Taxa: entre R$ 90 e R$ 120,

Banca: IDIB

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Prefeitura Municipal de Olímpia

Vagas: 70

Salário: até R$ 9,5 mil

Inscrições: até 23 de julho

Taxa: entre R$ 62 e R$ 109

Banca: Instituto Nosso Rumo

Veja vagas e salários do concurso

Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital
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Prefeitura abre concurso público com 70 vagas imediatas e salários de até R$ 9,5 mil por Edital

Prefeitura de Foz do Iguaçu

Vagas: 34 vagas

Salário: até R$ R$ 21 mil

Inscrições: até 14 de junho

Taxa: entre R$ 90 e R$ 130

Banca: Fundação Fafipa

Prefeitura de Lagoa da Prata

Vagas: 67

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 27 de julho

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG)

Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital
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Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70 por Edital

Ministério Público de Goiás

Vagas: 2

Salário: até R$ 11,8 mil

Inscrições: até 10 de junho

Taxa: R$ 135

Banca: Instituto AOCP

Prefeitura de Congonhal

Vagas: 222

Salário: até R$ 13,6 mil

Inscrições: até 31 de junho de 2026

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Banca: Imam Concursos

Prefeitura de Minaçu

Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Banca: Instituto Verbena

Prefeitura de Minuaçu

Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
Prefeitura de Minuaçu por Reprodução
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Prefeitura de Minuaçu por Reprodução

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Banca: Itame

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Banca: Instituto Mineiro Educar & Sorrir

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena

Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais
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Prefeitura abre concurso público com 242 vagas; salários chegam a R$ 7,2 mil por Reprodução / Redes sociais

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

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Vagas Concurso Edital Salários

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