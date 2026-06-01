Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários de até R$ 21 mil

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Wendel de Novais
Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:03
A segunda-feira (25) começou com uma série de oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público. Prefeituras e órgãos públicos de diferentes estados estão com concursos públicos e processos seletivos abertos, somando mais de mil vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os interessados devem ficar atentos aos prazos estabelecidos em cada edital, já que as inscrições possuem datas específicas e procedimentos distintos. Em algumas seleções, o cadastro é feito exclusivamente pela internet.
Confira abaixo a lista completa de concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas reunida pelo CORREIO.
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal)
Vagas: 16
Salário: até R$ 5,7 mil
Inscrições: até 15 de junho
Taxa: entre R$ 115
Banca: Cebraspe
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL)
Vagas: 116
Salário: até R$ 7,8 mil
Inscrições: até 9 de junho
Taxa: entre R$ 150
Banca: Cebraspe
Prefeitura de Santa Filomena
Vagas: 209
Salário: até R$
Inscrições: até 8 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 75 e R$ 120
Banca: IDHTEC
Vagas na Prefeitura de Santa Filomena
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Vagas: 24
Salário: até R$ R$ 8 mil
Inscrições: até 22 de junho
Taxa: entre R$ 100 e R$ 130
Banca: Fundação Carlos Chagas
TJ-CE abriu vagas em novo concurso
Prefeitura de Campina Grande
Vagas: 955
Salário: até R$ 8,8 mil
Inscrições: até 15 de junho
Taxa: entre R$ 110 ou R$ 150
Concurso de Prefeitura de Campina Grande
Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos
Vagas: 168
Salário: até R$ R$ 7,4 mil
Inscrições: até 15 de junho
Taxa: entre R$ 90 e R$ 120,
Banca: IDIB
Concurso público - quais pagam maiores salários
Prefeitura Municipal de Olímpia
Vagas: 70
Salário: até R$ 9,5 mil
Inscrições: até 23 de julho
Taxa: entre R$ 62 e R$ 109
Banca: Instituto Nosso Rumo
Veja vagas e salários do concurso
Prefeitura de Foz do Iguaçu
Vagas: 34 vagas
Salário: até R$ R$ 21 mil
Inscrições: até 14 de junho
Taxa: entre R$ 90 e R$ 130
Banca: Fundação Fafipa
Prefeitura de Lagoa da Prata
Vagas: 67
Salário: até R$ 21 mil
Inscrições: até 27 de julho
Taxa: entre R$ 60 e R$ 100
Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG)
Ministério Público de Goiás
Vagas: 2
Salário: até R$ 11,8 mil
Inscrições: até 10 de junho
Taxa: R$ 135
Banca: Instituto AOCP
Prefeitura de Congonhal
Vagas: 222
Salário: até R$ 13,6 mil
Inscrições: até 31 de junho de 2026
Taxa: R$ 60 a R$ 150
Banca: Imam Concursos
Prefeitura de Minaçu
Vagas: 90
Salário: até R$ 21 mil
Inscrições: até 24 de junho de 2026
Taxa: R$ 150
Prefeitura de Minuaçu
Prefeitura de Faina
Vagas: 60
Salário: até R$ 13,5 mil
Inscrições: até 22 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 150
Prefeitura de Conselheiro Pena
Vagas: 242
Salário: até R$ 7,2 mil
Inscrições: até 8 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 100
Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena
Prefeitura de Paracatu
Vagas: 272
Salário: até R$ 6,5 mil
Inscrições: até 15 de junho de 2026
Taxa: entre R$ 70 a R$ 110
Concurso público - quais pagam maiores salários