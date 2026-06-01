OPORTUNIDADES

Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários de até R$ 21 mil

Levantamento destaca seleções municipais com inscrições em andamento em diferentes regiões do país

Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:03

TJ-CE abriu vagas em novo concurso Crédito: Reprodução

A segunda-feira (25) começou com uma série de oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público. Prefeituras e órgãos públicos de diferentes estados estão com concursos públicos e processos seletivos abertos, somando mais de mil vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.



Os interessados devem ficar atentos aos prazos estabelecidos em cada edital, já que as inscrições possuem datas específicas e procedimentos distintos. Em algumas seleções, o cadastro é feito exclusivamente pela internet.

Confira abaixo a lista completa de concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas reunida pelo CORREIO.

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal)

Vagas: 16

Salário: até R$ 5,7 mil

Inscrições: até 15 de junho

Taxa: entre R$ 115

Banca: Cebraspe

Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL)

Vagas: 116

Salário: até R$ 7,8 mil

Inscrições: até 9 de junho

Taxa: entre R$ 150

Banca: Cebraspe

Prefeitura de Santa Filomena

Vagas: 209

Salário: até R$

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 75 e R$ 120

Vagas na Prefeitura de Santa Filomena 1 de 4

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Vagas: 24

Salário: até R$ R$ 8 mil

Inscrições: até 22 de junho

Taxa: entre R$ 100 e R$ 130

Banca: Fundação Carlos Chagas

TJ-CE abriu vagas em novo concurso 1 de 4

Prefeitura de Campina Grande

Vagas: 955

Salário: até R$ 8,8 mil

Inscrições: até 15 de junho

Taxa: entre R$ 110 ou R$ 150

Concurso de Prefeitura de Campina Grande 1 de 5

Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos

Vagas: 168

Salário: até R$ R$ 7,4 mil

Inscrições: até 15 de junho

Taxa: entre R$ 90 e R$ 120,

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Prefeitura Municipal de Olímpia

Vagas: 70

Salário: até R$ 9,5 mil

Inscrições: até 23 de julho

Taxa: entre R$ 62 e R$ 109

Veja vagas e salários do concurso 1 de 9

Prefeitura de Foz do Iguaçu

Vagas: 34 vagas

Salário: até R$ R$ 21 mil

Inscrições: até 14 de junho

Taxa: entre R$ 90 e R$ 130

Prefeitura de Lagoa da Prata

Vagas: 67

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 27 de julho

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG) 1 de 4

Ministério Público de Goiás

Vagas: 2

Salário: até R$ 11,8 mil

Inscrições: até 10 de junho

Taxa: R$ 135

Prefeitura de Congonhal

Vagas: 222

Salário: até R$ 13,6 mil

Inscrições: até 31 de junho de 2026

Taxa: R$ 60 a R$ 150

Prefeitura de Minaçu



Vagas: 90

Salário: até R$ 21 mil

Inscrições: até 24 de junho de 2026

Taxa: R$ 150

Prefeitura de Minuaçu 1 de 4

Prefeitura de Faina

Vagas: 60

Salário: até R$ 13,5 mil

Inscrições: até 22 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 150

Prefeitura de Conselheiro Pena

Vagas: 242

Salário: até R$ 7,2 mil

Inscrições: até 8 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 100

Confira detalhes do concurso de Conselheiro Pena 1 de 5

Prefeitura de Paracatu

Vagas: 272

Salário: até R$ 6,5 mil

Inscrições: até 15 de junho de 2026

Taxa: entre R$ 70 a R$ 110