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Fundação abre inscrições para concurso público com 128 vagas imediatas e salários de até R$ 10,8 mil

Certame ainda oferece 730 vagas para cadastro de reserva

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:14

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná
Concurso público  Crédito: Freepik

A NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A abriu as inscrições para um concurso público com 128 vagas imediatas e 730 para cadastro reserva, com salários de até R$ 10,8 mil.

Há vagas para cargos de níveis médio, médio-técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 28 de maio de 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da FGV Conhecimento, organizadora do certame.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 93,64 para os cargos de nível superior e R$ 83,64 para os níveis médio e médio-técnico. O boleto bancário precisa ser quitado até o dia 29 de maio de 2026.

As oportunidades contemplam remunerações que variam entre R$ 4.632,10 e R$ 10.868,68, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com benefícios inclusos.

Para o nível superior, há vagas para Assistente Social, Advogado, Analista de Comunicação Social e Marketing, Analista de Gestão, Contador, Pedagogo, Psicólogo, Analista de Tecnologia, Meteorologista e Engenheiro, em diversas especialidades.

No nível médio-técnico, as vagas são destinadas ao cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção nas áreas de Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Edificações. Para o nível médio, a posição é de Profissional Técnico de Navegação. Para concorrer, o candidato deve atender aos requisitos descritos no edital.

A aplicação da Prova Objetiva está prevista para 2 de agosto de 2026, nas cidades de Macapá (AP), Palmas (TO), Santarém (PA), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Goiânia (GO), Londrina (PR), Aracaju (SE) e Teresina (PI).

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