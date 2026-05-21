OPORTUNIDADE

Fundação abre inscrições para concurso público com 128 vagas imediatas e salários de até R$ 10,8 mil

Certame ainda oferece 730 vagas para cadastro de reserva

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:14

Concurso público Crédito: Freepik

A NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A abriu as inscrições para um concurso público com 128 vagas imediatas e 730 para cadastro reserva, com salários de até R$ 10,8 mil.

Há vagas para cargos de níveis médio, médio-técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 28 de maio de 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da FGV Conhecimento, organizadora do certame.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 93,64 para os cargos de nível superior e R$ 83,64 para os níveis médio e médio-técnico. O boleto bancário precisa ser quitado até o dia 29 de maio de 2026.

As oportunidades contemplam remunerações que variam entre R$ 4.632,10 e R$ 10.868,68, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com benefícios inclusos.

Para o nível superior, há vagas para Assistente Social, Advogado, Analista de Comunicação Social e Marketing, Analista de Gestão, Contador, Pedagogo, Psicólogo, Analista de Tecnologia, Meteorologista e Engenheiro, em diversas especialidades.

No nível médio-técnico, as vagas são destinadas ao cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção nas áreas de Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Edificações. Para o nível médio, a posição é de Profissional Técnico de Navegação. Para concorrer, o candidato deve atender aos requisitos descritos no edital.