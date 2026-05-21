ECONOMIA

De vendedor de seguros a bilionário: a história do homem que ajudou a erguer Brasília

Paulo Octávio começou a trabalhar aos 15 anos e transformou uma pequena imobiliária em um conglomerado que hoje atua em setores como hotéis, shoppings, energia e comunicação

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:00

Uma trajetória marcada por visão, crescimento e protagonismo no desenvolvimento de Brasília Crédito: Denio Simoes

De vender seguros ainda adolescente a comandar um dos maiores conglomerados privados do Distrito Federal, Paulo Octávio construiu uma trajetória empresarial que se mistura à própria expansão de Brasília. Em cinco décadas, a empresa criada em 1975 deixou de atuar apenas no mercado imobiliário e avançou para setores como hotelaria, shopping centers, comunicação, energia, seguros e serviços.

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A visão que cresceu antes da cidade

A história começou cedo. Aos 15 anos, Paulo Octávio trabalhava com venda de seguros. Depois, cursou Economia na Universidade de Brasília (UnB) e Direito no UniCEUB até fundar a própria companhia aos 25 anos.

Brasília se tornou o principal eixo de crescimento do empresário. O avanço urbano da capital abriu espaço para a estratégia que marcaria a operação nas décadas seguintes. Investir em regiões ainda em desenvolvimento antes da valorização imobiliária ganhar força.

A aposta no desenvolvimento urbano do DF

A companhia ampliou presença em áreas que passaram por forte expansão urbana, como Taguatinga, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Asa Norte, Sudoeste e, posteriormente, o Noroeste.

A antecipação imobiliária virou uma das principais marcas da operação. Ao chegar antes da consolidação do mercado, a empresa fortaleceu presença em diferentes regiões do DF e definiu um amplo portfólio de empreendimentos residenciais e comerciais.

Com o avanço da urbanização de Brasília, a marca passou a ser associada a edifícios de grande porte e projetos considerados estratégicos para a expansão da capital.

A expansão para além dos canteiros de obras

A grande virada aconteceu entre os anos 1990 e 2000, quando a empresa deixou de depender somente da venda de imóveis e passou a investir em negócios capazes de gerar receita recorrente.

O portfólio foi ampliado com hotéis, shopping centers, centros empresariais e empreendimentos de uso misto, incluindo projetos como Brasília Shopping, Brasília Alvorada Hotel, Brasil 21 e JK Shopping.

A mudança transformou o modelo de negócio da companhia. Além da incorporação imobiliária, a operação passou a atuar em locação corporativa, hotelaria, administração de ativos e serviços integrados.

Ao longo dos anos, as Organizações PaulOOctavio também avançaram para áreas como rádio, televisão, concessionárias de veículos, seguros e energia, formando um ecossistema empresarial fortemente conectado à economia brasiliense.

O tamanho do patrimônio construído em 50 anos

Segundo dados institucionais divulgados pela empresa, a operação afirma já ter entregue mais de 55 mil imóveis, ultrapassado 5 milhões de metros quadrados construídos e realizado mais de 900 obras.

A companhia também declara gerar mais de 43 mil empregos diretos, indiretos e terceirizados.

Em 2026, o grupo completou 50 anos de atuação em Brasília, reforçando o discurso de que sua trajetória acompanha o próprio crescimento econômico e urbano da capital federal.

A lógica de reinvestimento na própria região

A expansão da empresa foi construída sobre três pilares. Antecipação imobiliária, diversificação de negócios e reinvestimento contínuo.

O mesmo conglomerado que atua na construção civil também administra hotéis, opera shopping centers, explora mídia e mantém negócios ligados ao setor de serviços.

A estratégia permitiu à marca ampliar conexões comerciais, atravessar diferentes ciclos da economia e consolidar presença em áreas estratégicas do DF.