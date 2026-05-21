EMPREGO

Agência reguladora abre concurso público para diversas áreas com salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições seguem abertas até 15 de junho

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:48

Criado pela União Postal Universal, o Concurso Internacional de Redação de Cartas busca incentivar a escrita, a criatividade e a reflexão crítica entre crianças e adolescentes Crédito: Freepik

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) está com inscrições abertas para um concurso público com 16 vagas imediatas e outras 16 para cadastro reserva. Os salários iniciais chegam a R$ 5.767,15.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

As oportunidades são para o cargo de Analista de Regulação, com atuação em diferentes áreas. As provas estão previstas para o dia 9 de agosto, e os aprovados serão lotados em Maceió, capital de Alagoas.

As vagas são destinadas às áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. Para participar, os candidatos devem possuir diploma de nível superior na área escolhida. Nos cargos de engenharia, também é exigido registro no respectivo conselho profissional.

Segundo o edital, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O concurso contará com provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.